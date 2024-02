Pallavolo, la Cucine Lube guarda avanti con ottimismo

CIVITANOVA – L’assenza di Ivan Zaytzev, non ha impedito alla Cucine Lube di battere Valsa Group Modena di Osmany Juantorena. L’entità dell’infortunio muscolare dello schiacciatore umbro impone calma e l’impressione è che Blengini lo riavrà a disposizione non prima di un mese.

La Cucine Lube con un Bottolo in ottima condizione, si prepara a viaggiare con la trasferta in casa della Gioiella Prisma Taranto, in programma alle 18 di domenica 11 febbraio, e poi a Trento contro i campioni d’Italia dell’Itas Trentino mercoledì 14 febbraio alle 20.30.

Alle viste poi c’è sempre la ripartenza della fase ad eliminazione diretta della Champions League. A fare il punto e ad indicare la via ci pensa capitan De Cecco, lontano da Civitanova per la prossima stagione ma attualmente saldamente al comando del gioco biancorosso tanto che coach Blengini non lo fa rifiatare praticamente mai e per Jacob Thelle le occasioni di entrare sono pressoché a zero.

«Veniamo da tre successi di fila – dice il palleggiatore argentino – e ci attendono due partite molto diverse tra loro, ma entrambe in trasferta e difficili. Le dobbiamo interpretare al meglio. Siamo determinati e vogliamo prendere punti importanti domenica a Taranto per proseguire nel migliore dei modi la lotta per una buona posizione nella griglia dei Play Off. Vogliamo difendere la quarta piazza e giocare tutte le carte a disposizione per agganciare Piacenza al terzo posto, anche se la Gas Sales Bluenergy sta giocando molto bene e lo ha dimostrato contro Perugia».

Inevitabilmente lo sguardo va più a mercoledì che a domenica. «Per espugnare Trento dovremo dare il massimo e sarebbe un vero exploit». Come al solito i playoff riaprono prospettive che la regular season sembra stroncare e infatti per De Cecco «durante i Play Off Scudetto si possono stravolgere gli equilibri, ne siamo consapevoli. Non abbiamo perso molte partite, ma abbiamo lasciato per strada dei punti in modo ingenuo. Ci teniamo stretto quanto di positivo fatto finora con l’obiettivo di migliorare step by step».