Pallavolo, la Cucine Lube cade in casa contro Perugia

CIVITANOVA – La seconda sconfitta casalinga stagionale complica il percorso della Cucine Lube Civitanova nei Play Off SuperLega Credem Banca. Il blitz corsaro della Sir Susa Vim Perugia al tie break (21-25, 25-18, 23-25, 25-21, 10-15) in Gara 2 delle Semifinali Scudetto costa caro agli uomini di Giampaolo Medei.

I biancorossi si ritrovano sotto 2-0 nella serie al meglio delle cinque partite e dovranno superarsi mercoledì 16 aprile ore 20.30 al PalaBarton Energy in Gara 3 per allungare la sfida al quarto match. In caso contrario, il collettivo marchigiano dovrà accontentarsi di lottare nella Finale per il terzo posto contro la perdente della Semifinale tra Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Buona prova in attacco e nel muro difesa dei padroni di casa, ma i 14 ace degli umbri fanno la differenza nelle fasi topiche. MVP del match Plotnytskyi, autore di 15 punti, di cui ben 7 al servizio. Anche il top scorer ha la maglia bianconera, Ben Tara con 23 punti. In doppia cifra per gli ospiti, inoltre, Semeniuk (15) e Loser (12). Sul fronte biancorosso Bottolo e Lagumdzija raggiungono i 17 sigilli a testa, seguiti da Nikolov a 11.

Ecco cosa dice coach Medei

Per coach Medei: «C’è molto amaro in bocca, perché stasera ci siamo andati davvero molto vicini. C’è mancato qualcosa in frangenti importanti, in cui abbiamo avuto le nostre occasioni senza essere precisi, mentre al tie break è stata sicuramente determinante, in negativo per noi, quella bruttissima partenza che ha visto Perugia scavare subito un grande gap con delle battute importanti di Plotnytskyi. Chiudiamo questa serata con la convinzione di poterla ribaltare e mercoledì andremo a Perugia con l’obiettivo di giocarci tutte le nostre chance per riaprire la serie. Quel poco che ci è mancato oggi dovremo metterlo in campo mercoledì sera, tutta la squadra è consapevole che può farcela, e deve crederci».

Le altre squadre

La Yuasa Battery Grottazzolina sconfitta a Padova 3-0 nella 2’ giornata dei Play Off 5’ Posto. Secondo stop, quindi, per i gialloblù penalizzati dalle assenze di Petkovic, Zhukouski e Comparoni per infortunio.

Nella Coppa Italia di A2 maschile la Banca Macerata batte 3-0 al Fontescodella la Consar Ravenna mentre la Smartsystem Fano elimina l’Abba Pineto. Entrambe accedono ai Quarti e di conoscere il proprio avversario che sarà designato mediante sorteggio.

La Cbf Balducci batte l’Itas Trento 3-1 e accede alla finale promozione dove sfiderà l’Akademia Sant’Anna Messina che ha eliminato a sorpresa la Futura Giovani Busto Arsizio. Primo match domenica di Pasqua alle 18 al Fontescodella. Ritorno mercoledì 23 aprile in Sicilia. Eventuale “bella” sabato 26 aprile ancora a Macerata.