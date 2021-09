Pallavolo, la Vigilar Fano tra presente e futuro

FANO – Prosegue la fase di preparazione al prossimo campionato di serie A3 maschile girone Bianco per la Vigilar Fano e sono bastati pochi giorni a coach Roberto Pascucci per capire la qualità del roster a disposizione, con un occhio di riguardo alla crescita esponenziale di alcuni giovani. La cosa ha sorpreso l’allenatore della Vigilar. «Devo dire – esordisce Pascucci – di essere rimasto sorpreso dai ragazzi giovani che abbiamo in squadra. Nonostante abbiano fatto esperienza solo nelle giovanili, in queste due settimane di lavoro hanno tenuto molto bene il campo e sono risultati ottimi sparring partner per i giocatori più esperti».

Veterani e giovani, non sempre il binomio va a gonfie vele: «Dai primi allenamenti – insiste – sta apparendo chiaro che ci sono tutti i presupposti affinché il tutto vada per il meglio. È chiaro che avere nel roster poi due elementi come Ferraro e Cesarini, tutto è facilitato. Con loro basta uno sguardo per farmi capire».

La squadra è attesa ad una stagione vincente. «Siamo migliorati fisicamente e a livello di esperienza – precisa Pascucci – con l’obiettivo di fare meglio dell’anno scorso. È chiaro che dovremo confrontarci con avversarie forti, che sul mercato si sono mosse altrettanto bene ma solo il campo darà il giusto verdetto».



Da qui all’inizio del campionato fissato per il 10 ottobre con l’esordio casalingo contro San Donà di Piave, la Vigilar disputerà alcuni allenamenti congiunti, ai quali potranno assistere solo coloro che avranno sottoscritto l’abbonamento per la stagione 2021-22.

Ecco il programma:

10/09 Grottazzolina-Fano

15/09 Fano-Bologna

17/09 Fano-Brescia (serie A2)

22/09 Fano-Portomaggiore

25/09 Bologna-Fano

29/09 Fano-Macerata

01/10 Fano-Grottazzolina

03/10 Portomaggiore-Fano

Ripartita poi l’attività del settore giovanile della Virtus Fano: il 30 agosto è stato il turno dei ragazzi e ragazze nate dal 2010 in poi, dal 6 settembre invece bimbe e bimbi dell’elementari nati dal 2015 in poi. A disposizione anche il nuovo Pala Trave, realizzato per soddisfare le numerose esigenze di tutti gli atleti virtussini.