Pallavolo, alla Videx arriva l’opposto danese Nielsen

GROTTAZZOLINA – Ottimo colpo di mercato per la squadra di Ortenzi che si è assicurata le prestazioni di Rasmus Breuning Nielsen, giustiziere proprio della Videx nel recente campionato e che stavolta ha scelto la piazza grottese per confermarsi a livelli assoluti nella categoria.

Nel playoff a Grottazzolina con la maglia di Brugherio, Nielsen, classe ’94, realizzò 41 punti risultando un mistero irrisolto per il muro-difesa della Videx che, con questa mossa, demanderà ad altri il problema di arginare l’opposto danese che va a completare con Marchiani una diagonale di categoria superiore.

Il danese Nielsen sbarca alla Videx

Raggiante ovviamente coach Massimiliano Ortenzi mentre lo stesso Nielsen si è dichiarato «super pronto per questa nuova avventura entrando a far parte di un club davvero importante che lo scorso anno ho avuto l’occasione di conoscere da vicino. Ho potuto ammirare una bella realtà, dal palas alla squadra fino al coach, per questo mi sento orgoglioso di farne parte. Sono certo che faremo una grande stagione».

Per il neo acquisto parlano i numeri. Record-man di serie A3 con il maggior numero di aces centrati in un singolo match: esattamente 10 nella settima giornata di ritorno dell’ultima regular season sul parquet esterno di San Donà di Piave (ad appena due lunghezze dal primato all-time di Ngapeth).

La Videx si è assicurata anche il centrale classe 2000 Leonardo Focosi, 202 centimetri di altezza e tanta voglia di emergere in quella che sarà, a dispetto della giovanissima età, la sua terza stagione in altrettante edizioni della serie A3. Scuola Monza, reduce da una stagione tra le fila di Sabaudia dove si è guadagnato la prima piazza nella speciale classifica di rendimento della A3 2020/21 per il ruolo di centrale, Focosi è stato il primo volto nuovo contrattualizzato dalla formazione grottese per la stagione ventura, con una trattativa “lampo” risalente ormai a diverse settimane orsono.

Conferma al centro, invece per la MedStore Macerata con Gabriele Sanfilippo che resta biancorosso. Arrivato la scorsa estate dalla GoldenPlast Civitanova, il giovane centrale originario di Bronte ha vissuto un campionato sfortunato, subendo un brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per quasi tutta la stagione. Gabriele Sanfilippo però non si è lasciato abbattere ed è rimasto a Macerata per lavorare da subito sul recupero, non facendo mai mancare il proprio sostegno ai compagni. In vista della prossima stagione, il giovane centrale si candida come uno dei protagonisti della Med Store Macerata.