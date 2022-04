Pallavolo, Videx Grottazzolina, la SuperCoppa è tua!

GROTTAZZOLINA – La prima Finale di Supercoppa Italiana di Serie A3 finisce nella bacheca della Videx. I ragazzi di Ortenzi l’hanno spuntata 15-10 al tiebreak al termine di una partita bella e combattuta nella quale il match ha cambiato padrone almeno tre volte premiando alla fine i padroni di casa.

La Tinet Prata di Pordenone al quarto incrocio con i grottesi, si sono battuti con coraggio provando anche a mischiare le carte sotto l’aspetto tattico rispetto alla finale di Coppa Italia giocata a Bologna.

Il 1’ set è di marca locale, sempre avanti 16-14, prima del break di 5-1 che porta i friulani davanti. Porro chiude il 23-25 finale. Il 2’ set ha uno sviluppo simile con grandi giocate e azioni spettacolari in entrambe le metà campo. La Videx ha un massimo vantaggio di 4 punti (15-11) ma gli ospiti non mollano e recuperano fino alla parità a quota 25 ma Mandolini e l’errore di Yordanova chiude 27-25. La Tinet reagisce e la Videx va in difficoltà in tutti i fondamentali cedendo 16-25 di fronte ad un avversario che gioca in scioltezza. Con l’acqua alla gola e spinta dal suo pubblico la Videx reagisce prontamente. Breuning sale in cattedra e Marchiani lo serve con continuità. Stavolta sono i friulani a non trovare soluzioni. L’andamento del parziale è simile al precedente ma a parti invertite. La Videx vince 25-17 e si conquista il quinto set. Al cambio campo Breuning tiene avanti al cambio di campo la Videx che ha la forza di allungare. Il danese è infermabile quando Mandolini spara a terra il diagonale del 15-10 che regala SuperCoppa parte la festa.

Ed ora via ai playoff per sognare la serie A2.

IL TABELLINO: VIDEX GROTTAZZOLINA – TINET PRATA DI PORDENONE 3 – 2

VIDEX GROTTAZZOLINA: Giacomini ne, Cubito 6, Vecchi 10, Focosi 5, Pison ne, Cascio ne, Nielsen 31, Lanciani, Mandolini 17, Perini ne, Romiti A. ne, Marchiani 1, Mercuri (L2) ne, Romiti R. (L1) 58% (22% perf.). All. Ortenzi. All2: Minnoni

TINET PRATA DI PORDENONE: Baldazzi 13, Katalan 11, Dal Col ne, Pinarello (L1) 59% (24% perf.), Yordanov 13, Gambella ne, Boninfante 4, Bruno 9, De Giovanni, Rondoni (L2), Bortolozzo ne, Gaiatto ne, Novello, Porro 21. Allenatore: Boninfante. All2: Zampis – PapiARBITRI: Marotta – Somansino.

PARZIALI: 23-25 (22’), 27-25 (28’), 16-25 (20’), 25-17 (23’), 15-10 (13’).