Pallavolo, la Videx Grottazzolina ha un Rizo Gonzalez in più

La società grottese punta decisa alla salvezza e, per farlo, ha riportato in Italia l’opposto cubano che ha esordito nella vittoria al tiebreak contro Prata di Pordenone. Ortenzi ha un braccio pesante in più

GROTTAZZOLINA – La volata salvezza in A2 maschile è partita per la Videx Grottazzolina con il debutto in maglia gialloblù di Alejandro Rizo Gonzalez, esperto opposto cubano, classe 1990. La società ha voluto puntare sull’effetto sorpresa, tenendo nascosto l’ingaggio del cubano prima della gara di domenica, e schierando il giocatore con pochissimi allenamenti con i compagni rivedendo anche l’assetto tattico dirottando Rasmus Breuning Nielsen in posto 4.

L’opposto cubano ha lasciato il segno con 15 punti in due set e mezzo, con il 44% in attacco, 2 ace, un muro e un contributo decisivo alla conquista dei due punti.

Per Rizo Gonzalez il campionato italiano non è una novità: la sua prima esperienza all’estero era stata nel 2011 ad Atripalda, dove restò per due stagioni. Poi esperienze in Svizzera, Arabia Saudita, Indonesia, Tunisia, Argentina, Emirati Arabi Uniti e Oman, fino a tornare nel nostro paese a Macerata, questa volta in A3, nella stagione 2019-2020. Negli ultimi due anni è tornato a calcare i campi dei paesi arabi: prima in Arabia Saudita all’Al Hilal, poi negli Emirati con il Baniyas e infine l’Al Jahra, dove aveva iniziato l’attuale stagione.

Con una settimana di lavoro completa ci sarà modo di migliorare la condizione atletica del 33enne cubano, che ha scelto la maglia n.14, e l’intesa sia con il palleggiatore Marchiani che con i compagni.

Per la società è un segnale chiaro di non voler lasciare nulla di intentato per mantenere la categoria meritatamente conquistata con la promozione della scorsa stagione.

I progressi saranno misurati già nella trasferta di sabato 25 febbraio a Bergamo alle 19.30 sul campo della Agnelli Tipiesse del coach marchigiano Gianluca “Ciccio” Graziosi, 6’ in classifica con 6 punti in più degli uomini di Ortenzi.