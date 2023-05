Pallavolo, la Videx Grottazzolina riparte dai big

La squadra di Ortenzi per la seconda stagione in A2 riparte da capitan Vecchi, la diagonale Marchiani e Breuning. Ai saluti Focosi e Bonacic. Si attendono altre novità dal mercato

GROTTAZZOLINA – Una buona struttura si giudica sempre dalle fondamenta ed è esattamente da lì che inizia a prendere forma il roster della Videx Yuasa per la prossima stagione. Il sodalizio grottese inaugura il mercato estivo ripartendo dalla spina dorsale del collaudatissimo 6+1 di coach Ortenzi, una diagonale palleggiatore-opposto che dopo Rasmus Breuning Nielsen vede la conferma di uno dei registi più rappresentativi del panorama pallavolistico nazionale di categoria. Manuele Marchiani, classe 1989, 185 centimetri, vestirà la maglia di Grottazzolina per il sesto anno consecutivo.

L’altro punto fermo è il capitano Riccardo Vecchi. Uomo e tifoso ancor prima che atleta. Riccardo Vecchi, classe 1996, 185 centimetri, è nato e cresciuto nella M&G Scuola Pallavolo fino a diventare luminoso esempio di quanto sogni e ambizioni vadano costantemente difesi e nutriti fin dalla tenera età. Un messaggio forte e chiaro per tutti quei giovani atleti che sognano un giorno di poter alzare un trofeo con la propria squadra del cuore.

Lo schiacciatore marchigiano si prepara ad affrontare la quinta personale stagione in A2 con un bagaglio di emozioni che, a scapito della lunga militanza, si rinnova di anno in anno: «Ancora una volta la società ha scelto di rinnovare la propria fiducia nei miei confronti e questo mi riempie di soddisfazione – ha dichiarato Riccardo Vecchi – non è mai qualcosa di scontato, specialmente ora che ci misuriamo nella pallavolo che conta. Per me si tratta dell’ennesimo capitolo con questa maglia addosso ma ogni volta sorgono sempre delle nuove motivazioni e una nuova voglia di ricominciare».

In mezzo ad alcune conferme importanti anche i saluti. Dopo due anni Leonardo Focosi saluta la Videx Yuasa. Era approdato a Grottazzolina all’alba di una stagione che sarebbe rimasta negli annali, con la conquista di una Supercoppa serie A3 e di una promozione che hanno reso indimenticabile il campionato 2021/22 di Vecchi e compagni. Risultati che hanno permesso a Leonardo Focosi di mettere il proprio personale tassello all’interno di un mosaico destinato a restare nella storia della pallavolo grottese. Sono state due stagioni, per svariati motivi, diverse l’una dall’altra ma tuttavia sufficienti a costruire una stima e una riconoscenza destinate a durare nel tempo. Ai saluti anche Dusan Bonacic.