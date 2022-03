Pallavolo, la Videx Grottazzolina in soccorso dell’ex tesserato ucraino Popov

Igor Popov, ex atleta ucraino della Videx Grottazzolina, in cerca di aiuto per la sua famiglia costretta all'esodo in Ungheria dove ad accoglierla troverà un altro ex atleta Videx, Tibor Tomanoczy

GROTTAZZOLINA – La M&G Scuola Pallavolo è una storica società sportiva che si è sempre considerata una grande famiglia. Un suo ex atleta Igor Popov, ucraino di Lugansk, ha vestito la maglia della Videx nel biennio 2000-2002 e dall’alto dei suoi 203 centimetri ha lanciato un appello che non può certo rimanere inascoltato. Lo ha fatto contattando tutti i suoi ex compagni italiani.

Le sue strazianti parole dall’Ucraina recitavano così: «Qua la situazione sta diventando sempre più dura! Negli ultimi due giorni c’è stato un grande combattimento a 20 km da noi, all’inizio bombardavano con agli aerei, poi hanno attaccato coi carri armati, ma noi siamo riusciti a resistere. Oggi fortunatamente siamo riusciti a far uscire parecchi civili dalla zona di combattimento, personalmente ho visto circa 20 pullman con gente che è riuscita a scappare dalla guerra. Domattina [oggi, ndr] anche io porterò via mia moglie e mio figlio da qui, andremo con la macchina al confine con Ungheria e da lì loro prenderanno un treno per Budapest dove Tibor Tomanoczy, anche lui indimenticato ex centrale in maglia Videx Grottazzolina dal 1999 al 2001, si preoccuperà e prenderà cura di loro».

E ancora: «Amici, è davvero arrivato un pesantissimo periodo, la guerra nel mio Paese. Per salvare la mia famiglia sono costretto di mandarli fuori dall’Ucraina. Voglio ringraziare pubblicamente il mio ex compagno di squadra Tibor Tomanoczy che è stato molto gentile, riceverà e sistemerà la mia famiglia nella sua Ungheria. Oggi abbiamo cominciato un viaggio pericoloso, dobbiamo attraversare metà del paese dove la guerra, purtroppo, sta raccogliendo i suoi tremendi frutti. Chiedo aiuto a tutta la gente chi mi ricorda, ai miei ex compagni di squadra e a tutta la gente che ha un cuore e che mi porta nel cuore, purtroppo ho bisogno di un sostegno economico per mettere al sicuro i miei cari. Aiutatemi per favore».

Grottazzolina risponde ed è per questo motivo che la società ha deciso di devolvere l’intero incasso della gara interna di domenica contro Belluno alla causa di Igor e della sua famiglia. Contestualmente verrà inoltre istituita una raccolta fondi dedicata presso il bar del palasport, dove chi vorrà potrà dare il suo importante contributo.

Per chiunque volesse invece dare il proprio contributo “a distanza”, è a disposizione il seguente IBAN: IT98S3608105138201020801053 (intestato a Pietro Scarduzio).