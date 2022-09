Pallavolo, la Videx Grottazzolina cresce ad ogni test

GROTTAZZOLINA – L’allenamento congiunto tra Videx Yuasa e Sieco Service è terminato sul 2-2 dopo che la formazione di casa era andata avanti per 2-0 contro l’eterno Leo Marshall e compagni. Anche per i carichi di lavoro significativi a cui la squadra di Ortenzi si sta sottoponendo, gli abruzzesi hanno vinto i due parziali successivi impattando così l’amichevole.

La Videx si è presentato in campo ancora una volta priva di Dusan Bonacic, impegnato con la sua nazionale, e con Manuele Mandolini sulla via del recupero dal problema accusato alla spalla ma, giocando alla grande per gran parte del match. Ortona giocherà in serie A3 ma coach Lanci ha un sestetto a disposizione di categoria superiore con Ferrato in palleggio, Bulfon opposto, Marshall e Bertoli in banda, Iorno e l’ex Arienti al centro, Benedicenti libero.

Per coach Ortenzi le scelte sono quelle solite con Marchiani in cabina di regia, Breuning opposto autore alla fine di 24 punti e risultando il miglior marcatore del match, capitan Vecchi e Ferrini schiacciatori ricevitori, Bartolucci e Cubito centrali con Romiti a dirigere la seconda linea. Confermando la volontà di giocare tanto e migliorare le situazioni attraverso il gioco, il prossimo allenamento congiunto che vedrà protagonista la Videx Yuasa si disputerà mercoledì 28 settembre, ancora al PalaGrotta, contro la Vigilar Fano per un derby che non si ripresenterà in campionato perché Fano è in A3, ma che nella passata stagione ha già fatto divertire il pubblico grottese.

«La preparazione sta procedendo molto velocemente e vediamo il debutto sempre più vicino – ha detto il regista grottese Marchiano -. Si respirano delle ottime sensazioni all’interno della squadra anche alla luce di nuovi innesti che, seppur molto giovani, stanno spingendo moltissimo. Hanno fame e tanta voglia di migliorarsi e questo è fondamentale per tenere alto il livello degli allenamenti. Con questi presupposti sapremo farci trovare pronti quando inizierà il nostro campionato».

Il campionato di A2 scatta domenica 9 ottobre al PalaGrotta contro la Bcc Castellana Grotte dell’ex Cucine Lube Andrea Marchisio.

Ecco il tabellino:

VIDEX YUASA GROTTAZZOLINA: Giorgini (L2) ne, Cubito 5, Vecchi 15, Focosi 6, Pison, Bartolucci 7, Breuning 24, Ferrini 16, Mandolini ne, Marchiani 1, Leli, Romiti R. (L1) All. Ortenzi

SIECO SERVICE ORTONA: Fabi ne, Vindice (L2), Dall’Agnol Dal Bosco ne, Bertoli 12, Benedicenti (L1) Iorno 10, Marshall 17, Di Tullio ne, Bulfon 18, Arienti 9, Ferrato 2, Pollicino, Palmigiani. All. Lanci

PARZIALI: 25-22; 25 – 20; 21 – 25; 27 – 29.