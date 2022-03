Pallavolo, la Videx Grottazzolina all’assalto della Coppa Italia

GROTTAZZOLINA – «Questa finale è allo stesso tempo un traguardo storico ed un sogno per una piccola realtà come la nostra». Ecco come coach Massimiliano Ortenzi, tecnico della Videx Grottazzolina inquadra la finale di Coppa Italia di serie A3 maschile in programma sabato sera alle 20.30che si gioca a Bologna.

Per il tecnico dei grottesi il risultato non deve essere tutto. «Dobbiamo esserne orgogliosi e godercelo fino in fondo indipendentemente da quello che sarà il risultato. All’inizio della stagione ci siamo detti insieme ai ragazzi di non accontentarci mai, di provare ad ottenere sempre il massimo in ogni circostanza e questa finale non fa sicuramente eccezione. Faremo di tutto per mettere la ciliegina sulla torta e regalare una soddisfazione anche a tutte quelle persone il cui affetto ed entusiasmo sta rendendo questa nostra vigilia davvero speciale».

Per la prima volta in 52 anni di storia la società del piccolo comune (appena 3.000 abitanti) si affaccia ad un palcoscenico così importante affrontando un’altra formazione del girone Bianco, attualmente terza della classe, la Tinet Prata di Pordenone che ha nello staff tecnico il grande ex campione marchigiano Samuele Papi.

I friulani sono arrivati in finale superando ai quarti di finale Pineto per poi superare Lecce al tiebreak, dopo aver annullato ben quattro match-ball ai pugliesi in semifinale. Vecchi e compagni, sulla scia del 3-0 nel derby con Macerata, hanno sconfitto Tuscania rimontando due set e chiudendo un interminabile tiebreak sul 19-21.

La vincitrice staccherà anche il pass per la Supercoppa in programma domenica 17 aprile. Grottazzolina e Prata di Pordenone si sono affrontate in regular season lo scorso 12 dicembre al PalaGrotta, allora fu la compagine friulana a spuntarla per 3-0 contro una Videx ancora orfana di Rasmus Breuning Nielsen.

La finalissima sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Lega Pallavolo Serie A al seguente link: https://youtu.be/RYAQ4zRDG8Y