Pallavolo, la Vero Volley Monza di Marco Gaspari in finale scudetto

ANCONA – Prosegue il momento magico della pallavolo marchigiana e, dopo il miracolo della salvezza già conseguita dalla Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, che, considerando le vicissitudini occorse alla squadra di Bonafede vale quanto una promozione, c’è spazio per continuare a sognare in grande.

Il turno infrasettimanale ha premiato la Cucine Lube Civitanova che ha guadagnato la finale scudetto di SuperLega e la Cbf Balducci Macerata che ha staccato in due partite il pass per la finale promozione della A2 femminile contro Mondovì.

Alle prodezze dei club ai quali si potrebbero aggiungere quelle della Videx Grottazzolina e della Med Store Macerata in corsa nei playoff di A3 maschile, brilla la stella di coach Marco Gaspari.

Il tecnico di Ancona, classe ’82, con la sua Monza ha sovvertito il pronostico che lo vedeva sfavorito al cospetto della Igor Novara e invece è la sua squadra che sfiderà la Prosecco.doc Conegliano per la conquista del tricolore. Le ragazze di mister Gaspari hanno posto fine al duopolio tra Conegliano Novara con un match straordinario, ribaltando il 2-0 iniziale con una prova di carattere impressionante, che ha permesso di chiudere la contesa con un 2-3 finale. Giocheranno la Finale Scudetto contro Conegliano che comincerà sabato alle 20.30 al Palaverde di Treviso con diretta su Rai Sport + HD e Sky Sport.

Raggiante il tecnico dorico Gaspari: «Meritavano tutte e due le squadre. È vero che Gara 2 ha avuto un risultato più netto, ma due set sono stati combattuti e Novara è stata in vantaggio fino alla fine. Credo sia stata una grande serie, bella da vedersi. Ed io sono orgoglioso del lavoro fatto dalla mia squadra, capace di rialzarsi, sotto 2-0 per due volte, in una situazione di stanchezza. La voglia, la fame, la determinazione: tutto è stato favoloso. Ha vinto la squadra e godiamoci questa vittoria, perché il calendario, prima di Gara 1 contro Conegliano, non ci permette neanche tanto recupero».

Marco Gaspari è con Davide Mazzanti, Andrea Pistola e Matteo Bertini il punto di riferimento della scuola marchigiana degli allenatori di volley femminile di serie A e, dopo tanta gavetta, ora ha la possibilità di vincere addirittura lo scudetto dopo aver alzato al cielo la Coppa Cev nella passata stagione.

Da un padre leggenda tra gli arbitri vincitore della Hall of Fame 2018 per la categoria Arbitri e Presidente Onorario della Commissione Arbitri a un figlio che con impegno e passione sta scalando tutti i gradini verso la gloria. Le Marche pallavolistiche non possono che tifare per lui.