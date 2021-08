Pallavolo, la Megabox pronta alle prime sfide

VALLEFOGLIA – Si terrà al PalaMondolce di Urbino la prima uscita dell’impegnativo precampionato della Megabox Vallefoglia. La squadra di coach Fabio Bonafede affronterà mercoledì 15 settembre la Bartoccini Fortinfissi Perugia, formazione iscritta al campionato di A1, cui poi le tigri faranno visita sabato 18 a Perugia.

Seguirà il confronto con la Èpiù Casalmaggiore, altra formazione di A1, in programma mercoledì 22 settembre a Sassuolo. La serie di impegni si chiuderà con il torneo di Firenze, dove venerdì 1 e sabato 2 ottobre le ragazze biancoverdi affronteranno altre tre formazioni di massima serie: Bisonte Firenze, Savino Del Bene Scandicci e Acqua&Sapone Roma.

Il campionato di A1 prenderà il via nel weekend successivo, sabato 9 e domenica 10 ottobre, con le tigri in trasferta sul campo delle campionesse della Imoco Conegliano.

A partire da giovedì 2 settembre gli allenamenti pomeridiani al PalaDionigi (17.30-19.30) saranno aperti al pubblico. L’ingresso, contingentato, sarà regolato dalle norme in vigore per l’accesso ai palasport (Green pass, mascherina e distanziamento).

La squadra si sta allenando con impegno e, con gli arrivi di Sinead Jack-Kisal e Sonja Newcombe la Megabox Vallefoglia è al completo per quanto riguarda le atlete contrattualizzate pur restando sempre attiva sul mercato per cercare di individuare la pedina che completi lo scacchiere da impiegare nel ruolo di opposto.

Tatyana Kosheleva è l’atleta più esperta e carismatica del gruppo biancoverde. Riguardo l’avvio di stagione della sua nuova squadra ecco come descrive il momento. «Voglio ringraziare molto la mia squadra per il benvenuto caldo e amichevole che mi hanno dato. È stato molto facile unirmi al gruppo, l’atmosfera è stata splendida sin dal primo minuto del mio arrivo. Ho già la sensazione che vivremo questa stagione in amicizia e unite per un obiettivo comune. Le mie compagne sono tutte grandi professioniste ed amano la pallavolo. Sono felice di giocare nella stessa squadra con persone come loro. Voglio assolutamente che formiamo un gruppo unito e forte. Quanto all’allenatore, Fabio mi ha parlato spiegandomi cosa si aspetta da me e gli obiettivi che ha la squadra. Ci fa lavorare duro e con intensità, mi piace molto questo ritmo di allenamenti: siamo molto simili in questo io e lui».