Serie A2 femminile, la Megabox cade a Sassuolo e perde la vetta

Sconfitta piena per Vallefoglia che a Sassuolo lascia i 3 punti e il primato in classifica. Occorrerà dimenticare velocemente perché mercoledì c’è il derby di Coppa Italia contro Macerata

SASSUOLO – La sorpresa della 2’ giornata di andata della Poule Promozione si consuma al PalaConsolata di Sassuolo dove la capolista Megabox Vallefoglia ha lasciato alle padrone di casa i 3 punti e a Roma e Mondovì il primato in classifica.

Grandi meriti vanno alla Green Warriors aggressiva e determinata sin dall’avvio e non nuova a sgambetti interni alle big. Da valutare poi quanto abbia inciso l’aver giocato 5 set giovedì sera nei quarti di finale di Coppa Italia vinti contro Marsala che hanno consegnato alle ragazze di Bonafede il pass per la semifinale di mercoledì contro la CBF Balducci Macerata che si giocherà al PalaDionigi.

Avvio di marca locale molto incisiva a muri. La Megabox si avvicina a non più di 4 punti sul 16-20 ma era Antropova a trascinare le compagne sino al 25-18 finale.

Nel 2’ set la partita viveva sull’equilibrio con Vallefoglia spinta da Pamio ad allungare sul 17-20 ma Sassuolo riagganciava e si finiva testa a testa. Era decisiva Kramer, che metteva a terra tre degli ultimi quattro attacchi per il 23-25 finale.

Nel terzo set due ace in fila di Pamio davano un buon vantaggio alla Megabox: Kramer siglava il 5-9, ma ancora col muro Sassuolo impattava (19-19). Antropova sorpassava e la Green Warriors scappava via 24-20 chiudendo 25-22.

Nel 4’ set le padrone di casa prendevano inesorabilmente il largo sino a chiudere meritatamente set e incontro sul 25-17.

GREEN WARRIORS SASSUOLO – MEGABOX VALLEFOGLIA 3-1 (25-18 23-25 25-21 25-17)

GREEN WARRIORS SASSUOLO: Busolini 7, Spinello 2, Salinas 9, Civitico 15, Antropova 32, Dhimitriadhi 11, Falcone (L), Pasquino 1, Pelloni. Non entrate: Magazza, Ariss (L), Ferrari, Zojzi, Bisegna. All. Barbolini.

MEGABOX VALLEFOGLIA: Kramer 11, Balboni 3, Bacchi 12, Bertaiola 6, Costagli 9, Pamio 20, Bresciani (L), Colzi 5, Dapic 3, Durante. Non entrate: Stafoggia, Ricci. All. Bonafede.

ARBITRI: Fontini, Laghi.

NOTE – Durata set: 26′, 28′, 29′, 25′; Tot: 108′.

Classifica dopo la 2’ giornata di andata della Poule Promozione: Mondovì e Roma 47; Megabox Vallefoglia 44; Pinerolo 38; Cutrofiano 37, CBF Balducci Macerata 36, Sigel Marsala 35, Soverato e San Giovanni in M. 33, Sassuolo 31.

CBF Balducci Macerata, Pinerolo, Roma e Cutrofiano una partita in meno.