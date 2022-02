Pallavolo, tutto pronto per il derby di Coppa Italia a Macerata

I quarti di finale di serie A3 maschile mettono di fronte la Med Store Tunit e la Videx Grottazzolina. Gara unica: Entrambe arrivano col vento in poppa

MACERATA – Se è vero che vincere aiuta a vincere allora si attende grande spettacolo mercoledì alle 20.30 al palas di Macerata per il super derby che vale un posto in semifinale nella nuova Coppa Italia.

Sia la Med Store Tunit di coach Di Pinto che la Videx Grottazzolina di coach Ortenzi vivono un momento molto positivo. Prima il superamento del turno dei quarti di finale lo scorso mercoledì ai danni rispettivamente di San Donà di Piave e Portomaggiore e poi il successo domenicale nel turno di campionato. I biancoverdi hanno superato Savigliano in quattro set, mentre la Videx ha ottenuto la 7’ vittoria esterna della stagione contro la ViviBanca Torino.

Ora il super derby mentre, dall’altra parte del tabellone sempre del girone Bianco si sfidano l’Abba Pineto del nuovo tecnico Franco Bertoli e la Tinet Prata di Pordenone di coach Dante Boninfante.

I quarti del Girone Blu si giocano sempre mercoledì tra Tuscania e Palmi e tra Aversa e Lecce. Le semifinali prevedranno gli incroci con l’altro girone.Il campionato sta confermando che le due marchigiane sanno vincere soffrendo e senza sottovalutare l’avversario. Entrambe inseguono il sogno della serie A2 ma intanto in Coppa Italia ne resterà una sola. Pronostico apertissimo con probabile epilogo al tiebreak tra due squadre con valori tecnici simili. Resta a guardare invece la Vigilar Fano che tornerà protagonista in campionato nel weekend sabato in casa contro Prata di Pordenone.