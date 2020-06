Pallavolo, se non si può giocare almeno parliamone. Il torneo Volleurhope è virtuale nel ricordo di Daniele Principi

Dopo l’annullamento di Easter Volley è toccato anche a Volleurhope alzare bandiera bianca.

Le due creature pallavolistiche della Bftm Volley Summer Camerano di Claudio e Daniele Principi, quest’ultimo scomparso nell’aprile del 2012, destinate al volley rosa giovanile, quest’anno hanno dovuto abdicare come tutte le altre manifestazioni sportive.

La prossima settimana sarebbe scattato Volleurhope, torneo all’aperto da giocarsi tra Numana, Sirolo e Camerano e dedicato proprio alla memoria di Daniele Principi che lo ideò 25 anni fa.

Avrebbe coinvolto tante squadre di varie categorie giovanili più la categoria Open, quella agonisticamente più viva.

Senza poter scendere in campo, tuttavia, Claudio e lo staff organizzativo, tutti amici di Daniele Principi, hanno pensato di organizzare 5 serate di approfondimento via web per un excursus tra passato e presente ed uno sguardo al futuro così incerto per la pallavolo e lo sport in generale con l’obiettivo da far vivere il torneo anche senza poter far volare il pallone.

In video conferenza, moderati da Stefano Battistini, interverranno tanti addetti ai lavori tra dirigenti, atleti, amministratori, dirigenti federali. Si comincia lunedì 22 giugno alle ore 21 per 5 sere, chiudendo venerdì e rispettando quindi i tempi tipici del torneo.

Gli incontri saranno trasmessi in streaming sulla pagina Facebook “Adesso Web”.