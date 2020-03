La carovana di Easter Volley fermata dal Coronavirus

ANCONA – Dopo 25 edizioni nel 2020 non partirà la ormai tradizionale carovana di Easter Volley. Lo ha annunciato Claudio Principi che coordina l’organizzazione della rassegna che era giunta alla 26’ edizione. Il colorato torneo internazionale di pallavolo femminile giovanile che si gioca nei comuni della Riviera del Conero per tre giorni con la conclusione il sabato di Pasqua si ferma per il Coronoavirus.

«Dopo l’edizione fantastica nella quale abbiamo fatto cifra tonda a quota 25 anni – ha detto lo stesso Principi – e che è stata da record con 130 partecipazioni, quest’anno la situazione è tale che abbiamo preso la decisione a malincuore ma con grande convinzione di annullarla anche per dare una risposta definitiva ai tanti dirigenti che volevano portare le proprie ragazze a fare questa esperienza sportiva e personale».

«Siamo veramente felici del successo della manifestazione in questi anni che resta soprattutto un momento di socialità e di amicizia anche aldilà dell’aspetto meramente pallavolistico che comunque ha il suo peso perché c’è una classifica con un vincitore per ciascuna categoria e premi individuali, ma quest’anno le condizioni non ci sono. Ad oggi anzi le norme vigenti ci impediscono di poterlo realizzare e siamo anzi molto preoccupati dal presente. Peccato».

Il torneo è ormai da molti anni dedicato alla memoria di Flavio Brasili che è ne stato uno degli ideatori. Le squadre anche quest’anno si sarebbero divise in 4 categorie: under 18, under 16, under 14 e under 13 “Trofeo Marco Vive” disputando le oltre 300 partite in non meno di 13 comuni di due province, Ancona e Macerata.

«Il torneo è sempre stato occasione di socialità ospitando squadre provenienti da Italia, Serbia, Croazia, Stati Uniti, Slovacchia, Ucraina e Bosnia confermando il binomio sport-turismo che ha caratterizzato questo torneo e nel quale tante famiglie approfittano del weekend pre-Pasquale per accompagnare le figlie e per fare un po’ di turismo nel territorio della Riviera del Conero e non solo».

Al termine della finale under 18 in programma al Palarossini Prometeo-Estra di Ancona si sarebbe disputata la solita grande festa con le premiazioni di tutte le squadre partecipanti, delle migliori giocatrici per ciascuna categoria nel segno anche della solidarietà con l’Ambalt.

«Visto che Easter Volley è un torneo soprattutto proprio alle giovani, mi rivolgo a loro con un piccolo appello: «Ragazze state a casa in questo periodo, rispettate le direttive che poi l’anno prossimo ci ritroviamo tutti a Easter Volley!» – ha concluso Claudio Principi.