Pallavolo, la The Begin Ancona vuole allungare contro la Lube

La vittoria prepasquale della capolista The Begin Ancona contro Ferrara e la sconfitta della Sabini hanno allargato la forbice tra i dorici e le inseguitrici. In B1F la Pieralisi ospita la capolista. In B2F in programma un doppio derby

ANCONA – Ripartono i campionati maschili e femminile dopo la sosta pasquale e in serie B maschile gir. E la The Begin Ancona (48) prova a ripartire dove aveva lasciato. I dorici non sbagliano un colpo e, dopo aver battuto Castelferretti (38) sconfitta anche a Osimo, hanno superato Ferrara (40) che ha a sua volta lasciato il secondo posto alla La Nef (41). Alle spalle delle prime quattro insegue la Paoloni (30) che ha perso un altro derby, stavolta in casa contro San Severino (17) dopo essere caduta a Porto Potenza (20). Quindi la Sab Group Rubicone (27) che ha perso contro la Lube (16). Al 7’ posto si conferma la Nova Volley Loreto (26) che ha ritrovato il successo pieno, primo del 2024, contro San Marino (21), che la segue in ottava posizione e che guida un plotone di 6 squadre invischiate nella zona rossa. Saranno 3 le formazioni a retrocedere. Nel weekend sabato 6 aprile alle 18 San Severino – Potentino è un match importante in ottica salvezza come lo è Ravenna-Loreto che, in caso di successo potrebbe tirar fuori ulteriormente e forse definitivamente gli uomini di Iurisci dalla corsa alla permanenza in B. Testacoda all’Eurosuole Forume tra la Lube e The Begin Ancona. Sabini in casa con la Paoloni per ritrovare la via del successo, Osimo in trasferta a San Marino. Riposa Ferrara.

In B1 Femminile girone D la Pieralisi (43) al terzo successo, ha vinto a Pomezia 3-1 mentre la Clementina ha perso in casa al tiebreak contro Nottolini Lucca. Guida Figline lontanissima a quota 49 con una partita in meno di Jesi seconda e che ha un punto in più di Cesena (42) raggiunta dalle giovani di Volleyrò. Molto lontana c’è poi la Clementina (33) di Paniconi al 5’ posto. Sabato alle 18 la Pieralisi ospita la capolista per un match d’alta quota che promette scintille, mentre la Clementina ha già anticipato e perso al tiebreak il match sul campo di Volleyrò lo scorso 28 marzo, scontro diretto della zona playoff.

In B2 Femminile girone F Seconda vittoria consecutiva per la Carlo Forti (40) che, dopo aver battuto Collemarino ha vinto un altro derby contro la favorita Battistelli Pesaro (47). Nulla da fare per la Lardini (33) a Montesilvano e per Collemarino (20) a Bologna (19). Vittoria sofferta ma preziosa per Porto Potenza (28) in casa con Cervia (30). Nel weekend altro derby per la Battistelli che ospita Collemarino e per la CarloForti in trasferta sul campo della Lardini al PalaGalizia. Porto Potenza in casa con Rimini (16).