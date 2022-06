Pallavolo, al tecnico della Nazionale Mazzanti il Sigillo dell’Ateneo di Urbino

URBINO – L’Università di Urbino celebra un altro allenatore marchigiano vincente dello straordinario 2021 sportivo per l’Italia.

Dopo la laurea honoris causa assegnata allo jesino Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale maschile di calcio, è la volta del marottese Davide Mazzanti, commissario tecnico che ha guidato la Nazionale femminile di pallavolo alla vittoria negli Europei e che, ora, sarà insignito del Sigillo d’Ateneo. In questi giorni il tecnico è impegnato con la Volley Nations League. La cerimonia si svolgerà il 22 giugno nell’Aula magna di Palazzo Battiferri, dove l’allenatore terrà una lectio magistralis dal titolo «Competere. L’arte di restare alunno».

Classe 1976, Mazzanti ha un rapporto di lunga data con Urbino e con l’ateneo urbinate nel quale ha studiato e si è laureato all’Isef oggi corso di laurea in Scienze Motorie.

La sua carriera da allenatore è cominciata a Corridonia come vice, scalando le categorie, arrivando in Serie A1 e vincendo tre scudetti, due Supercoppa italiana e una Coppa Italia, prima di sedersi sulla panchina della Nazionale femminile. Con le azzurre ha ottenuto altri successi e piazzamenti, dal secondo posto al Mondiale 2018 fino al trionfo nell’Europeo 2021. Mazzanti proprio a Urbino ha tenuto nel 2019 una lezione a studenti universitari e liceali.

“Un percorso professionale esemplare, il suo, che lo ha condotto a ricoprire incarichi di grande responsabilità in campo agonistico a livello nazionale e internazionale, in virtù di uno spirito di condivisione con l’équipe di riferimento, contraddistinto da una esperienza maturata sul campo, ma anche con l’ausilio di un ampio bagaglio di conoscenze acquisite in corsi specializzati e master“ – è tra le motivazioni del conferimento del prestigioso premio. All’attività sportiva, Mazzanti ha accostato una intensa attività di coaching in qualità di esperto, in numerose riunioni aziendali.

Mazzanti marito dell’ex pallavolista Serena Ortolani non è nuovo a premi importanti tra i quali quello di Miglior Allenatore Italiano per tre anni.

L’evento del conferimento del sigillo di ateneo sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube dell’Università di Urbino.