Pallavolo, la Superlega prepara i calendari

A Bologna verrà varato il calendario di Superlega a 12 squadra: c’è attesa per i due derby tra Cucine Lube Civitanova e Yuasa Grottazzolina. Gargiulo in Nazionale, Petkovic in vacanza

CIVITANOVA – È terminata la procedura di iscrizione ai campionati di Volley di Serie A per la prossima stagione con tutti i 47 club aventi diritto che sono risultati in regola.

In Superlega tutto ok per le 12 squadre al via. Se la Cucine Lube è una veterana con una gande longevità ad altissimo livello, per la Yuasa Battery Grottazzolina sarà la seconda stagione nel massimo campionato italiano e c’é grande attesa per vedere all’opera la nuova formazione.

Insieme agli uomini di coach Massimiliano Ortenzi e ai cucinieri al via ci saranno Cisterna Volley, MA Acqua S.Bernardo Cuneo, Allianz Milano, Valsa Group Modena, Mint Vero Volley Monza, Sonepar Padova, Sir Safety Perugia, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Itas Trentino e Rana Verona. Rispetto allo scorso anno, dunque, roster delle squadre praticamente invariato con l’unica variazione del grande ritorno di una piazza storica come Cuneo che prende il posto della retrocessa Taranto per un campionato che si prospetta come sempre intenso e di alto livello.

VolleyMercato 2025



L’attenzione di tutti gli addetti ai lavori e delle società si sposta ora sulla tre giorni di VolleyMercato 2025 in programma da martedì 15 a giovedì 17 luglio all’Hotel Centergross a Bentivoglio (Bologna). Una tre giorni in cui non sarà attivo solo l’ufficio tesseramento, ma ci saranno tanti workshop di approfondimento dedicati alle varie figure presenti nelle società con importanti spunti in merito alle nuove tecnologie.

Giornata di chiusura, quella di giovedì 17 luglio, che vedrà al mattino lo svolgimento dell’assemblea ordinaria, mentre dalle ore 14,30 si svolgerà la presentazione ufficiale della stagione e soprattutto saranno ufficialmente varati i calendari della stagione 2025-2026, l’81esimo Campionato di Pallavolo Serie A Credem Banca.

Lube

In casa Cucine Lube sono giorni particolarmente emozionanti per il centrale Giovanni Gargiulo da sabato in collegiale a Cavalese con la Nazionale di De Giorgi e chenon vuole chiudere una stagione straordinaria. “Sono arrivate tante belle soddisfazioni, devo sempre dire grazie alla Lube che mi ha dato un palcoscenico importante. Dietro c’è stato tanto lavoro da parte mia con il sostegno dello staff biancorosso e il supporto della dirigenza cuciniera. Ho avuto la possibilità di crescere fino a dimostrare in campo di poter arrivare alla Nazionale e meritarmi una chiamata. Ora che ho beneficiato di queste gratificazioni sarà fondamentale continuare a dare sempre tutto!”.

L’emozione più grande provata con la maglia dell’Italia «è stata – dice – l’esordio in Canada alla VNL contro la Bulgaria del mio amico e compagno in biancorosso Alex Nikolov, che ho ritrovato con piacere».

Al centro Gargiulo troverà Wout D’heer e il veterano Podrascanin «Che ci darà una mano a innalzare il livello. Nonostante sia giovane, Wout ha già fatto vedere il suo talento sia a Trento sia Taranto, lo dicono le statistiche e si è percepito sul campo. La filosofia vincente della Lube e la fiducia nei giovani daranno una spinta a tutti noi e anche alle new entry!».

Chi non è impegnato in Nazionale si riposa. È il caso del bomber serbo della Yuasa Dusan Petkovic che si muove con la famiglia tra Serbia, anche per il battesimo della secondogenita Bogdana e Grecia. Saranno ben tre nella stagione ventura gli atleti di origine serba a lottare per i colori della Yuasa Battery Grottazzolina, superando di fatto la componente bulgara sebbene Stankovic sia, ormai da anni, italianissimo di adozione.

L’arrivo di Koprivica ha ampiato la truppa. «Ai tifosi dico di starci sempre più vicini e di essere sempre più numerosi, perché ce ne sarà un gran bisogno e perché lo scorso anno abbiamo dimostrato che se tutti insieme guardiamo dalla stessa parte nulla è precluso e potremo scrivere un nuovo capitolo della favola di Grottazzolina in Superlega».