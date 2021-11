SuperLega, Cucine Lube costretta agli straordinari

Nemmeno il tempo di godersi il successo di Milano che la Cucine Lube deve tornare in Lombardia per giocare contro Monza e per “vendicare” la sconfitta nella semifinale di SuperCoppa

CIVITANOVA – Il secondo successo consecutivo per la Cucine Lube ha riportato il sereno in casa biancorossa e il recupero di Kovar è importante per Blengini. Mercoledì 10 novembre alle 20.30 i biancorossi scenderanno in campo all’Arena di Monza per l’anticipo dell’11a giornata di andata contro la capolista Vero Volley Monza, che è stata costretta a modificare il proprio calendario per via degli imminenti impegni europei.

Il periodo intenso e impegnativo con tre big da affrontare in 8 giorni proseguirà domenica 14 novembre alle ore 18 con diretta Rai Sport, ospitando all’Eurosuole Forum di Civitanova la Leo Shoes PerkinElmer Modena per la 6° di andata.

Le due vittorie ravvicinate con il massimo scarto in campionato, tra le mura amiche contro Verona e al Forum di Assago contro Milano, hanno dato una boccata d’ossigeno ai biancorossi, che però devono gestire la problematica all’arco ascellare di Osmany Juantorena e il fastidio al ginocchio di Jiri Kovar, capace di stringere i denti e sfoggiare giocate importanti nell’ultimo match oltre al lungodegente Zaytzev.

Lo stesso schiacciatore Jiri Kovar non ha nascosto le difficoltà del momento. «Siamo un po’ acciaccati, ma portare a casa una vittoria per 3-0 contro Milano e soprattutto farlo giocando in questo impianto, davanti ad un pubblico del genere, non è per niente scontato. Nei primi due set abbiamo difeso molto bene. C’è stato qualche errore in ricezione che ha azzerato i gap di vantaggio conquistati in precedenza, ma l’importante era non scoraggiarsi, continuare a lottare. Lo abbiamo fatto nel migliore dei modi, riuscendo a rimanere costantemente in partita. Pure nel terzo set, in cui non eravamo partiti bene. Siamo molto contenti di questa vittoria».

Sono tanti i segnali positivi lanciati dal gruppo, a partire dalla capacità di saper soffrire e rigenerarsi, fino alla personalità nei momenti più delicati e al senso di appartenenza, con i biancorossi in panchina encomiabili nel sostenere dall’inizio alla fine i compagni in campo. La classifica vede Monza in testa con 13 punti, tallonata a quota 12 da Perugia, che ha giocato una gara in meno. Poi, a 10 punti, viene il terzetto composto da Piacenza, Civitanova e Trento.

Il match vale anche come rivincita della semifinale di SuperCoppa giocata e vinta dai brianzoli all’Eurosuole Forum lo scorso 23 ottobre per 3-1. A Monza dirigeranno Massimo Florian (TV) e Marco Braico (TO). Tra le due squadre è il confronto n.17: la Cucine Lube ha vinto 15 volte, il team brianzolo si è imposto 1 volta.