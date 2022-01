CIVITANOVA – La Cucine Lube Civitanova si appresta a disputare il suo terzo match del nuovo anno solare, in SuperLega Credem Banca alle 20.30 al PalaBanca contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza per il recupero della 2a giornata di ritorno della Regular Season.

Coach Blengini non potrà contare su Simone Anzani già sostituito domenica(16 gennaio) in modo egregio da Enrico Diamantini così come saranno assenti Osmany Juantorena, Jiri Kovar e Rok Jeroncic.

In classifica i cucinieri hanno perso una posizione durante lo stop forzato per i 9 contagi da Covid-19. Perugia è al comando con 41 punti in 15 gare giocate, seguita da Modena a quota 33 con lo stesso numero di partite, mentre Civitanova è terza a 31 punti in 13 incontri, affiancata da Trento che è quarta con una partita in più e un quoziente set inferiore.

Il quinto posto è di Piacenza con 25 punti in 15 gare. La ciliegina è arrivata nei Quarti di Coppa Italia, grazie al 3-1 su Modena nel derby della via Emilia al PalaPanini con tanto di storico pass per la Final Four dell’Unipol Arena.

L’ultima formazione della Gas Sales Bluenergy Piacenza: nel derby di Coppa Italia, il team di Lorenzo Bernardi è sceso in campo con Brizard al palleggio per l’opposto Lagumidzija, Caneschi e Holt al centro, Recine e Rossard laterali, Scanferla libero.

Per il libero Fabio Balaso «C’è molta amarezza per l’uscita dalla Coppa Italia perché volevamo arrivare alla Final Four, ma con Milano abbiamo sprecato le occasioni nel primo e nel quarto set. Dobbiamo voltare pagina grazie al campionato, cercando di portare a casa punti, ma non sarà semplice. Piacenza viene da una vittoria importante nel derby contro una rivale come Modena. Gli emiliani saranno tranquilli e consapevoli della propria forza, noi dovremo dare il 100%».

La squadra poi tornerà in campo nel match casalingo di domenica 23 gennaio (ore 18) con la Vero Volley Monza, per l’11° turno di ritorno anticipato.

Preoccupato dal calendario complesso anche Lorenzo Bernardi, allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza: «Giocando ogni tre giorni non è possibile fare grandi preparazioni. Arriviamo da una vittoria molto importante e da un traguardo straordinario. Essere alle Final Four di Coppa Italia significa aver svolto un buon lavoro e aver ottenuto un livello di gioco alto che finora forse non ha avuto molta costanza, però abbiamo dimostrato di saper giocare un’ottima pallavolo. Domani incontriamo un’altra grandissima squadra, abituata a vincere e che arriva da una grande delusione. Sarà un avversario agguerrito. Noi dobbiamo essere pronti e cercare di mettere in campo la qualità vista con Vibo e Modena».