La Cucine Lube domenica attende Cisterna

CIVITANOVA – Tra partite rinviate per nuovi casi di positività e dubbi sul futuro, la SuperLega prova a proseguire faticosamente il suo percorso. La Fipav ha comunicato alle società la decisione di sospendere l’avvio di tutti i campionati di interesse nazionale fino a metà gennaio lasciando la serie A di competenza alla Lega Volley maschile e femminile.

Intanto però in SuperLega il recupero della 5’ giornata tra Trento e Modena in programma per mercoledì sera è saltato così come non si disputeranno già due partite della 9’ di andata che sono Perugia-Modena e Monza-Ravenna per positività nelle squadre.

L’ultimo match di campionato giocato da Perugia è quello del 25 ottobre contro Ravenna e il prossimo sarà domenica 15 novembre in casa proprio contro la Cucine Lube Civitanova M., un periodo lungo lontano dalle partite che sicuramente non potrà giovare a Leon e compagni che per altro nelle ultime ore non si stanno neanche allenando avendo molti atleti contagiati asintomatici ma ovviamente in quarantena. La decisione sull’eventuale rinvio del big match della 10’ giornata arriverà entro il prossimo mercoledì all’esito dei tamponi dei perugini. Sul problema si è espressa con preoccupazione anche l’associazione dei giocatori preoccupati per la tutela della salute. Chiedono di essere coinvolti in ogni decisione che riguardi i loro interessi ed il regolare prosieguo dei campionati.

Dal prossimo turno intanto, tra sabato e domenica, verrà introdotto il formato spezzatino con le partite disputate ad orari sfalsati per avere più visibilità da casa, con le partite che inizieranno alle 16 ed alle 19.30. Resta programmata per domenica alle ore 18 Cucine Lube Civitanova -Top Volley Cisterna, anche per la diretta su Rai Sport. L’11’ giornata invece in casa contro Tonno Callipo Vibo Valentia si giocherà domenica 22 novembre alle 16.00 e quindi non alle 18.00.

Sarà finalmente dell’incontro anche lo schiacciatore azzurro Jiri Kovar che è rientrato in gruppo dopo la distorsione alla caviglia destra che l’ha tenuto lontano dal terreno di gioco per oltre due settimane mentre è ancora out Diamantini per i problemi all’occhio.

Cisterna è allenata da Slobodan Kovac indimenticato schiacciatore della Lube ai tempi del Fontescodella a Macerata e, a proposito di ex, torneranno a Civitanova M. anche Sabbi e Randazzo.