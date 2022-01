SuperLega, La Cucine Lube ospita Monza

CIVITANOVA – Riparte con un minimo di regolarità almeno la carovana del volley di serie A visto che la B è ferma per altre tre settimane.

La Cucine Lube Civitanova è tornata al successo in campionato nel recupero di mercoledì a Piacenza imponendosi con un netto 3-0 trovando in Zaytzev l’mvp di giornata. Il successo mitiga la delusione per la sconfitta in Coppa Italia di domenica scorsa contro Milano che è costata l’estromissione dalla Final Four.

Domenica alle 18 i ragazzi di Blengini ospitano la Vero Volley Monza, valevole come undicesimo turno di ritorno della SuperLega Credem Banca. La squadra poi resterà a giocare tra le mura amiche anche per il match di CEV Champions League, contro gli sloveni dell’OK Merkur Maribor, in calendario mercoledì 26 gennaio alle ore 19.30 e valevole come incontro della prima giornata di ritorno della Pool C.

La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia in A1 Femminile sarà invece in trasferta domenica alle 17 sul campo del Fenera Chieri, seconda trasferta consecutiva dopo la sconfitta di domenica a Busto Arsizio. Le piemontesi, con cui la Megabox colse la sua prima vittoria in A1 della sua storia (3-1 nella gara di Urbino dello scorso 20 ottobre), sono seste in classifica a 22 punti, a sette lunghezze da Busto Arsizio, quinta ma con due partite giocate in più. Chieri ha dovuto rinunciare a giocare la semifinale di Coppa Italia con la Igor Gorgonzola Novara per motivi sanitari, dopo avere eliminato nei quarti di finale la Vero Volley Monza. Quanto alle biancoverdi di Bonafede, sono a caccia di punti per staccarsi quanto prima dalla zona calda della classifica, che le vede terzultime a 9 punti alla pari con Bergamo, con Perugia e Roma alle loro spalle a quota 8 ma Bergamo e Perugia hanno giocato una partita in meno.

Esordio nel 2022 per la Cbf Balducci Macerata che ospita domenica alle 17 le abruzzesi del Tenaglia Altino. Si tratta di un classico testa-coda con le ospiti ancora a zero punti dopo 12 partite e solo 4 set vinti in questa tribolata prima esperienza in serie A2. Coach Paniconi recupera Malik di nuovo a disposizione dopo oltre due dall’ultima apparizione.

In serie A3 maschile ferma la Vigilar Fano alle prese con casi di contagio e derby a Grottazzolina rinviato. La Med Store Tunit Macerata giocherà in trasferta domenica alle 18 a San Donà di Piave.