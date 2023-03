Superlega, la Cucine Lube ha ritrovato fiducia. Sabato arriva l’Allianz Milano

I tre successi consecutivi e il 4° posto in ghiaccio hanno riportato serenità alla formazione di Blengini che sabato ospiterà l’Allianz Milano che la eliminò in Coppa Italia. Anzani e Balaso pronti per i playoff

CIVITANOVA – È ripartito il treno della Cucine Lube Civitanova in Superlega che ora viaggia sotto un sole splendente. Il successo all’Eurosuole Forum contro Piacenza poi vincitrice della Coppa Italia ha dato una spinta decisa alla riscossa biancorossa che ha bissato il successo vincendo su un campo ostico come quello di Siena.

Per il centrale azzurro Simone Anzani che in settimana ha festeggiato anche il compleanno, “il quarto posto? Ci sono altre due partite da giocare e dobbiamo affrontarle al massimo della possibilità, senza fare calcoli, senza ragionare sulla classifica. Noi dobbiamo pensare esclusivamente a proseguire al meglio nel nostro percorso, coscienti del fatto che nei Play Off ogni avversario sarà molto difficile da affrontare”.

Il prossimo impegno è in programma sabato 4 marzo alle ore 18 contro l’Allianz Milano, anticipo casalingo della 10ª giornata di ritorno della Regular Season.

In caso di successo pieno nel penultimo turno della prima fase all’Eurosuole Forum contro i meneghini, i campioni d’Italia blinderebbero definitivamente il quarto posto in classifica. Un obiettivo molto importante perché chiudere la stagione regolare da testa di serie consentirebbe di affrontare i Quarti di finale Play Off con il fattore campo a favore, così come sarebbe vantaggioso presentarsi a Perugia domenica 12 marzo nell’ultimo turno del girone di ritorno senza l’obbligo di fare risultato, ma con la possibilità di migliorare la quarta posizione.

Sguardo rivolto al futuro per un altro azzurro come il libero Fabio Balaso: «Siamo già in modalità Play Off: abbiamo altre due partite di Regular Season molto importanti e difficili, dovremo esser bravi a saperle affrontare al massimo, con la testa giusta».

Inoltre, si avvicina la doppia sfida dei Quarti di CEVChampions League contro l’Halkbank Ankara in programma martedì 7 marzo e mercoledì 15 marzo. Resta poi la voglia di riscatto contro Milano dopo la delusione patita nei Quarti di Coppa Italia tra le mura amiche.