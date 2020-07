Pallavolo, la SuperLega a 12 squadre. In casa Lube l’entusiasmo dei nuovi

La Cucine Lube Civitanova è al lavoro per la nuova stagione. Strascichi legali per quella nella quale la squadra di De Giorgi chiuse al 1' posto. Perugia ricorre contro la decisione della Fipav

La Commissione Ammissione ai Campionati della Lega Pallavolo Serie A, terminato l’esame dei documenti presentati dai Club aventi diritto ha ammesso al Campionato 2020/21 oltre alla Cucine Lube Civitanova anche : Top Volley Cisterna, Allianz Milano dove approda l’osimano Leandro Mosca, Leo Shoes Modena, Vero Volley Monza, Pallavolo Padova, Sir Safety Conad Perugia, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Consar Ravenna che avrà nel roster Ludovico Giuliani da San Severino Marche, figlio d’arte, Itas Trentino, NBV Verona, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia mentre ha rinunciato all’iscrizione la Argos Volley Sora.

Altri movimenti societari riguardano la G.S. Porto Robur Costa 2030 Ravenna che ha fatto domanda di acquisto del titolo da G.S. Porto Robur Costa Ravenna, e la Nbv Verona da Blu Volley Verona.

Per la Serie A2 la Cuneo Sport 2018 ha richiesto l’acquisto del titolo da Peimar Calci, mentre l’ambiziosa Prisma Taranto Volley da Matervolley Castellana Grotte.

In Serie A3 Volley Pineto seconda al momento del lockdown nella scorsa serie B e avversaria delle marchigiane, ha acquisito il titolo della GoldenPlast Civitanova che scende in B.

Intanto sarà discusso martedì 28 luglio il ricorso della Sir Safety Conad Perugia contro la decisione Fipav sulla classifica finale del campionato 2019-20 sospeso. Infatti la Fipav aveva dichiarato come definitive le classifiche di tutti i campionati alla conclusione dall’attività agonistica. In sintesi la Lube, in quanto capolista, risulta vincitrice del torneo anche se non potrà esibire lo scudetto sulla maglia. A Perugia non ci stanno.

Sempre in casa Lube i nuovi innesti Hadrava e Falaschi hanno già manifestato grande entusiasmo per la nuova avventura a Civitanova sempre in attesa che si unisca al gruppo anche lo schiacciatore cubano Marlon Yant, classe 2001.

Per il palleggiatore toscano classe ’87, «le mie prime impressioni sono sicuramente positive – ha detto – e arrivo in un ambiente collaudato da tanto tempo, l’organizzazione in questo Club non è mai mancata e si vede. Sono entrato a far parte di uno spogliatoio che mi ha accolto benissimo, conoscevo già tutti gli altri ragazzi. Siamo arrivati al termine di una settimana in cui, chiaramente, abbiamo lavorato molto fisicamente: ci sta, è un periodo di adattamento e siamo pronti a ripartire dalla prossima con un po’ più di lavoro in campo».

Per l’opposto ceco classe ’91 «è un piacere essere qui – spiega – e prima di tutto mi sento onorato di vestire questa maglia, so di avere una grande responsabilità di dover dare il massimo, sono pronto a farlo. Ho preso i primi contatti con l’ambiente dopo il mio arrivo nelle Marche due settimane fa, la cosa più importante è che abbiamo ricominciato ad allenarci e questa è un aspetto molto positivo dopo quanto successo nei mesi scorsi. In attesa che inizi il campionato e si ricominci anche a giocare partite. Il primo contatto di Civitanova? Ho cercato subito di scoprire la città e la sua spiaggia, nei momenti liberi. Il posto è molto bello, le persone sono molto cordiali e gentili, è una città non troppo grande ed è perfetto per me, mi piace molto e le prime impressioni sono ottime».

La favola più bella da raccontare è quella del centrale Jacopo Larizza che dal settore giovanile è arrivato in 1’ squadra.