Pallavolo, stasera la semifinale Mondiale Italia-Slovenia

La squadra di De Giorgi che ha eliminato i campioni olimpici della Francia, sfida la Slovenia già battuta alla finale dell’Europeo per un posto in finale. La vincente se la vedrà con chi prevarrà tra Polonia e Brasile

CIVITANOVA – Dopo l’arrivo del brasiliano Isac assente al Mondiale per infortunio e del cubano Yant eliminato dagli Azzurri agli ottavi, è atteso in queste ore a Civitanova anche il neo acquisto francese Chenenyeze uscito ai quarti sempre battuto da Anzani e compagni per unirsi al gruppo della Cucine Lube in vista della partenza della Superlega.

Stasera tutto l’ambiente biancorosso sarà davanti alla tv per assistere al big match. Stavolta i tre alfieri della Cucine Lube Anzani, Balaso e Bottolo, non hanno da rimandare a coach Blengini nessuno dei prossimi compagni di squadra ma sono pronti lo stesso a scrivere una pagina di storia del volley maschile azzurro in un libro, quello mondiale, che ha bisogno di rinverdire i fasti.

L’Italia non vince più il Mondiale maschile dal 1998 ai tempi allenata dal brasiliano Bebeto e nel clan azzurro c’è tanta fiducia nei ragazzi di De Giorgi. Si gioca alle 21 con diretta su Rai 2 e Sky Sport contro la solida Slovenia. Da Urnaut a Cebulj a Pajenk i migliori atleti sloveni giocano o hanno giocato in Superlega e vorranno vendicare la sconfitta all’Europeo contro l’Italia. All’Europeo la Slovenia era allenata dal tecnico marchigiano Alberto Giuliani mentre ora il CT è il romeno Cretu.

Tre nazioni europee su quattro nelle semifinali del mondiale danno la dimensione di come il volley nel vecchio continente goda ancora di ottima salute. Per altro Italia, Slovenia e Polonia erano 3 della quattro semifinaliste europee nel 2021. La 4’ era la Serbia.

Il pronostico è incerto ed equilibrato tra la giovane Italia e l’esperta Slovenia come lo è quello tra la Polonia di Kurek giustiziera degli Stati Uniti e il Brasile di Lucarelli capace di eliminare l’Argentina di De Cecco, altro giocatore della Cucine Lube che si aggregherà nei prossimi giorni ai compagni biancorossi facendo rientro a Civitanova.

Domenica le finali: alle 18 quella per il bronzo, alle 21 quello per lo scettro Mondiale.