Pallavolo, le marchigiane di serie A in campo nel weekend

Dopo gli impegni di Coppa, la CBF Balducci attende Marsala. La Megabox va a Sassuolo. In A3 maschile solo trasferte. La Lube esordisce nei playoff mercoledì

MACERATA – E’ tempo di rituffarsi nel campionato per le marchigiane di serie A maschile e femminile.

La Cucine Lube Civitanova si allena in vista della gara 1 dei Quarti di Finale in casa contro Modena in programma mercoledì provando a lasciarsi alle spalle la delusione europea.

In compenso le marchigiane di serie A2 femminile hanno il morale a mille dopo aver superato i quarti di finale di Coppa Italia, entrambe al tiebreak e dopo aver rimontato da 0-2.

La CBF Balducci Macerata ospita domenica alle 17 la Sigel Marsala cercando la decima vittoria consecutiva considerando anche l’exploit di mercoledì sul campo della capolista Acqua e Sapone Roma staccando il pass per la semifinale.

Avversaria di Lipska e compagne sarà la Megabox Vallefoglia che ha eliminato proprio Marsala e che, da capolista della Poule Promozione, gioca a Sassuolo per mantenere la vetta.

Le marchigiane poi si confronteranno mercoledì nella semifinale di Coppa Italia in gara unica al PalaDionigi di Vallefoglia.

In serie A3 maschile, nel Girone Bianco, la MedStore Macerata dopo aver perso in casa contro la capolista Motta di Livenza cerca riscatto contro la seconda in classifica Porto Viro.

La Vigilar Fano invece, ha ritrovato il gusto del successo domenica scorsa e cercherà di ripetersi nella trasferta di Pordenone in programma per oggi alle 18.

Nel Girone Blu anche la Videx Grottazzolina è rimasta impigliata nella ragnatela tessuta da Aversa Normanna cedendo la vetta a Galatina in seguito alla sconfitta al tiebreak. Cercherà riscatto sul campo di Sabaudia.