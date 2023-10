Pallavolo, che inizio per le squadre di A2 e la A3 maschile. Riscossa per Megabox e Cbf Balducci

Weekend perfetto per le squadre di pallavolo di serie A maschili e femminili. Vincono Yuasam Smartsystem, Banca Macerata, Megabox e Cbf Balducci in attesa dell’inizio della Superlega

GROTTAZZOLINA – Ottimo inizio per le formazioni marchigiane maschili di serie A che centrano un importante en-plein.

In A2 la Yuasa Battery ospitava una corazzata come Cuneo infarcita di giocatori provenienti in parte dalla Superlega. In un PalaGrotta da tutto esaurito, con le nuove tribune che innalzano la capienza a 1000 posti, i ragazzi di Massimiliano Ortenzi e Mattia Minnoni hanno battuto 3-1 la Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo. Federico Buffa ospite a Grottazzolina ha premiato come MVP Michele Fedrizzi autore di 21 punti ma il premio va condiviso con tutti i ragazzi di casa che hanno regalato un bellissimo spettacolo. Tre punti importantissimi che lanciano la Yuasa Battery con fiducia verso la settimana che porterà Grottazzolina alla prima trasferta stagionale sul campo della Conad Reggio Emilia.

Con lo stesso punteggio (3-1) in A3 girone Blu la Banca Macerata ha bagnato l’esordio vincente. Prestazione positiva dei biancorossi che per due set hanno comandato contro un avversario che però è stato poi capace di mettere in difficoltà i padroni di casa. Si è concluso tutto con una grande rimonta di Macerata al quarto set, che ha dimostrato grande carattere anche ai vantaggi, dove i ragazzi di coach Castellano hanno tenuto alta la concentrazione prendendosi la prima vittoria in campionato. Per lo schiacciatore Casaro autore di 21 punti «è stata una grande sofferenza questa partita, con un quarto set infinito ma penso nel quale abbiamo meritato la vittoria. Dobbiamo ripartire dai set giocati meglio e dal fatto che nell’ultimo siamo riusciti a restare in partita».

Inizia con il botto il campionato anche della Smartsystem Fano che, sempre in A3 maschile girone Blu è passata a Lecce col massimo scarto. Impegnati sul difficile campo salentino, i fanesi sono riusciti a portare a casa i tre punti giocando una gara convincente. Fin dalle prime battute è sembrato chiaro che gli uomini di Tofoli intendessero fare corsa di testa non permettendo mai all’avversario di rientrare nel match. Merlo e Maletto sono stati i punti di riferimento, entrambi in doppia cifra mentre Michalovic con 9 punti ha dimostrato di avere i numeri ma di aver bisogno di migliorare l’affiatamento. Nel prossimo turno appuntamento col pubblico di casa ospitando Napoli.

Successo anche per la Megabox Vallefoglia a Bergamo (1-3) in A1 Femminile e per la Cbf Balducci in A2 Femminile a Cremona (2-3). Per le biancoverdi di Andrea Pistola i 3 punti significano 5’ posto in classifica alle spalle delle 4 big: Conegliano, Novara, Scandicci e Milano, primo successo stagionale e tante risposte importanti da un roster di valore che può solo migliorare affiatamento e rendimento.

Prima vittoria anche se da due punti per la formazione maceratese che muove la classifica e si prepara al big match di domenica in casa contro Mondovì. Il calendario della Cbf Balducci è veramente impegnativo in questo avvio e c’è poco tempo per trovare la migliore amalgama ma, nell’attesa della migliore Bolzonetti, coach Saja sa di poter contare su Vittorini mentre capitan Fiesoli è sempr eil riferimento tecnico e caratteriale.