La Cucine Lube Civitanova dà i numeri: tradizioni, passioni e scelte simboliche

Civitanova Marche – Cabala, casualità, tradizioni di famiglia, tributi celebrativi e legami indissolubili. Con i numeri di maglia non si scherza e anche in casa Cucine Lube Civitanova la questione è trattata con attenzione. Gli atleti già in biancorosso nella passata stagione hanno confermato il proprio numero, mentre le tre new entry hanno effettuato la propria scelta.

Vista la passione per i numeri bassi e l’impossibilità di vestire il suo preferito in quanto già occupato, ovvero 3, il nuovo centrale cuciniero Wout D’heer ha optato per il 2. Pablo Kukartsev, che debutterà a Civitanova con il 16 sulla schiena, in luogo del 7 già occupato dal capitano Balaso. Con un piccolo sforzo aritmetico, figurandosi un segno più immaginario tra uno e sei, Kukarstev ha risolto il problema. Un pizzico d’inventiva e l’aritmetica hanno gratificato il francesino Noa Duflos-Rossi, che trovando occupato l’11 vestito in passato dal padre, ha optato per il “piano B”, il 22, numero fortunato d’esordio con la Francia giovanile, due volte 11.

Nella lista c’è chi ha liberato la “passione per gli idoli sportivi” fin dallo scorso anno. Il centrale Davi Tenorio manterrà il 24 indossato in NBA dal compianto asso della Kobe Bryant. Anche se con la partenza di Adis Lagumdzija si è liberata la maglia 12, il numero indossato dal padre di Mattia Bottolo, lo schiacciatore biancorosso continuerà a scendere in campo con il 21, ovvero il 12 rovesciato. Come anticipato, il libero Fabio Balaso si tiene stretto il 7, numero dei primi tuffi in carriera. Le saghe familiari proseguono invece con il laterale Alex Nikolov, che mantiene l’11 di papà Vladimir, applaudito in Italia con le maglie di Trento e Cuneo.

Il giocatore più pericoloso dai nove metri non può che confermare la sua maglia numero 9. In realtà il motivo è un altro, infatti lo schiacciatore iraniano Poriya “Terminator” Hossein Khanzadeh vuole rendere omaggio al suo idolo Earvin Ngapeth. Una dedica molto sentita la lancia anche il libero Francesco Bisotto, atleta piemontese riconfermato che mantiene il 6 indossato per un periodo da LeBron James. Come ha già detto più volte “Biso”, la sua scelta è legata anche alla stima per il libero cuneese Daniele Vergnaghi, che lo indossava prima di allenare e diventare un punto di riferimento per la crescita sportiva di Bisotto. La passione per il football americano e il tifo per un grande interprete come Brett Favre sono alla base del numero 4 voluto già lo scorso anno dallo schiacciatore canadese Eric Loeppky.

Doppia la motivazione del palleggiatore Santiago Orduna, che mantiene la 5, maglia vestita da Santi fin da ragazzino. L’amore per il calcio spinse Marko Podrascanin a puntare sul 9, numero da bomber ai tempi del Vojvodina, poi raddoppiato a 18 nella Serbia visto che il 9 era di Nikola Grbic. Anche nella Lube il ragionamento è stato lo stesso fin dallo scorso anno visto che il 9 lo aveva scelto poco prima Poriya. C’è anche chi si affida alla buona sorte e non cambia nulla come il centrale partenopeo Giovanni Gargiulo, che è volato in nazionale indossando alla Lube in SuperLega il 3, ‘a jatta (la gatta) nella tombola napoletana. Nel clan del “buon auspicio” resta di diritto anche il palleggiatore Mattia Boninfante, che dopo l’annata magica a Prata di Pordenone non ha più abbandonato il suo 8, capace di esaltare il suo talento e attirare i baci della Dea Bendata. Impossibile dar torto al vincitore di Coppa Italia e Premio Badiali!

La 1a giornata du Superlega è fissata per domenica 19 ottobre col derby tra la Cucine Lube Civitanova e la Yuasa Battery Grottazzolina all’Eurosuole. Curiosità per la novità del calendario asimmetrico.