CIVITANOVA – Troppa Lube per questa Modena. Ecco il verdetto del big match di SuperLega al termine di una partita tra le più classiche degli ultimi anni che non ha avuto praticamente storia.

Con un ottimo Zaytzev e il buon rientro di Yant la formazione di Blengini ha dominato il confronto anche per demerito di un avversario troppo falloso e discontinuo, incapace di trovare un riferimento offensivo e di arginare gli attaccanti di casa orchestrati da un super capitan De Cecco MVP del match, che ha stravinto il confronto con Bruno.

Pronto riscatto quindi dei cucinieri dopo il passo falso interno contro Padova di domenica scorsa.

Il rientro di Yant in diagonale a Bottolo ha consentito a Zaytzev di tornare nel ruolo preferito di opposto e di avere nel cubano un sicuro riferimento offensivo.

Soddisfatto nel dopogara il coach cuciniero: «La nostra è una squadra in costruzione – ha detto – e nel percorso che è stato complicato dall’assenza di alcuni giocatori il rapporto tra palleggiatore attaccanti si rafforza col tempo. La ricerca del sestetto e dell’eventuale alternativa è una virtù, ma bisogna fare attenzione che non diventi un pasticcio perché le squadre hanno bisogno di una stabilità su cui lavorare, sbagliare e insistere. Stiamo cercando di farlo per gradi».

Intanto ricevuta la comunicazione della Lega Pallavolo Serie A, la Lube ha annunciato che la gara dell’Eurosuole Forum tra Cucine Lube Civitanova e Sir Safety Susa Perugia, valida per l’11a giornata di Regular Season, inizialmente in programma domenica 11 dicembre 2022, sarà anticipata a giovedì 27 ottobre (ore 20.30). Una modifica legata alla partecipazione dei Block Devils al Mondiale per Club. Negli ultimi due giovedì di ottobre sono in programma altrettanti anticipi e si tratta in entrambi i casi di big match: già giovedì 20 ottobre alla BLM Group di Trento ore 20.30 con diretta Rai Sport, infatti, la Cucine Lube farà visita all’Itas per giocare l’anticipo della 5ª giornata di andata, confronto inizialmente in programma alla vigilia della Supercoppa e poi spostato vista la concomitanza con il trofeo tricolore.

Ha chiuso terza con una vittoria e una sconfitta la Megabox Vallefoglia il quadrangolare giocato a Scandicci contro altre formazioni di serie A1 femminile, campionato che comincia domenica 23 ottobre.

Ha dovuto forzatamente annullare il test amichevole a Perugia la Cbf Balducci che martedì sera alle 21 al Teatro Cinema Italia di Macerata presenterà la propria stagione sportiva alla presenza di autorità, sponsor, e tifosi.

In A2 maschile troppo forte la Tonno Callipo Vibo Valentia per la Videx Grottazzolina e nulla da fare anche per la Med Store Tunit Macerata in A3 maschile falcidiata dalle assenze in casa contro Parma.

Bene invece la Vigilar Fano che ha espugnato il campo di Garlasco per 3-1.