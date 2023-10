Pallavolo, tante sorprese nella prima giornata della serie B

In B maschile bene Loreto, Ancona, Potentino. Successo al tiebreak per San Severino e Lube. In B1 caduta rovinosa per la Clementina, bene la Pieralisi. In B2 Lardini, Pesaro, Volley Angels e Collemarino hanno fatto festa. Sabato tutti in campo di nuovo

LORETO – La prima giornata del campionato di serie B gir. E ha riservato subito alcune sorprese, Il derby al Banca Macerata Forum tra Paoloni e The Begin Ancona, primo incontro di questo campionato, lo ha dominato l’ambiziosa formazione dorica di coach Della Lunga che, anche nella presentazione della squadra in settimana, non ha nascosto le ambizioni della nuova società di riportare il volley maschile di Ancona in serie A.

Il derby tra la neopromossa San Severino Marche e i giovani della Cucine Lube si è chiuso al tiebreak a favore dei padroni di casa. Caduta casalinga invece per la Sabini Castelferretti contro Ferrara mentre a Serravalle di San Marino il derby romagnolo lo ha vinto nettamente Ravenna. Volley Potentino sotto 0-2 ha ribaltato il match battendo Rubicone al tiebreak. Nel posticipo al Palaserenelli tra la Nova Volley Loreto del neotecnico Gerry Iurisci e Forlì allenato da Gabriel Kunda, hanno dominato i padroni di casa con parziali netti a 18-14-17 bagnando un ottimo esordio che regala fiducia e grande serenità. Sabato esordisce al Palabrasili la La Nef Osimo ad Ancona ed è il big match della 2’ di andata. Prova dura alle viste per San Severino a Ravenna. Derby tra Lube e Paoloni Macerata all’Eurosuole Forum. Potentino in trasferta a Forlì. La Sabini cerca il riscatto a San Mauro Pascoli in casa del Rubicone. Chiude il quadro Ferrara-San Marino. Riposa la Nova Volley Loreto che “sfrutterà” la domenica per la presentazione della stagione sportiva di tutte le squadre maschili e femminili.

In B1 Femminile girone D buon avvio per la Pieralisi Jesi di coach Sabbatini che ha superato Ambra Cavallini Pisa 3-1 con parziali anche netti. Domenica invece la rinnovata Clementina di Luca Paniconi è caduta rovinosamente a Castelfranco di Sotto denotando qualche problema ancora da risolvere nell’organizzazione di gioco. Nel weekend la Pieralisi sarà sabato alle 18 sarà sul campo delle giovani talentuose di Casal De’ Pazzi. Avversaria laziale anche per la Clementina: si tratta di Pomezia attesa a Moie.

In B2 Femminile gir. F bene le due neopromosse Sistema X Collemarino che ha ribaltato lo 0-2 con Cervia vincendo al tiebreak e la Battistelli Pesaro che ha vinto nettamente il derby con Porto Potenza. Bene anche Volley Angels che a Campiglione di Fermo ha ottenuto i 3 punti e la Lardini che gioca col titolo di Polverigi e che ha superato la Teodora Ravenna al PalaSige. Nel weekend derby tra Porto Potenza e Volley Angels. Collemarino in trasferta a Riccione, Lardini a Cervia, Pesaro a Ravenna.