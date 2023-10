Pallavolo, la sorpresa San Severino all’esame della corazzata Ancona

In B maschile la neopromossa di coach Pasquali al Palabrasili contro Ancona per un scontro di vertice. Derby anche a Osimo e a Loreto. In B1F la Clementina ha preso ritmo e intende continuare mentre in B2 Porto Potenza sfida la capolista

ANCONA – In serie B maschile gir. E alle spalle della capolista Ferrara, finora a punteggio pieno e impegnata nel prossimo turno in trasferta sul campo del Rubicone, c’è una “Strana” coppia composta dalla formazione dorica di coach Della Lunga, tra le favorite e la sorprendente San Severino, neopromossa ma rinforzata in estate dall’arrivo dell’artiglieria pesante rappresentata dall’opposto Michele Morelli. Derby anche a Osimo dove gli uomini di Pascucci attendono la Paoloni Macerata e a Loreto, dove la Nova Volley cerca pronto riscatto ospitando una diretta concorrente già vista in precampionato al Palaserenelli come Volley Potentino nel 2’ derby consecutivo. I giovani della Lube hanno trovato nello scorso turno il primo punto e ospitano Ravenna. Riposa la Sabini. Completa il quadro il derby romagnolo Forlì-San Marino

In B1 Femminile girone D la Pieralisi Jesi di coach Sabbatini ha perso la vetta per la sconfitta interna contro Cesena. Sul campo toscano di Montespertoli cercherà il pronto riscatto. La Clementina di coach Paniconi al secondo successo consecutivo cerca il tris ospitando a Moie sabato alle 18 la formazione fiorentina di Liberi e Forti. In classifica guida il duo Figline e Cesena a quota 8 punti dopo 3 partite. La Pieralisi Jesi è terza a quota 6, la Clementina è in ascesa a quota 5.

In B2 Femminile gir. F la Sistema X Collemarino dopo il successo pesante contro Rimini al Palabrasili sarà in trasferta a Massa Lombarda. La Battistelli Pesaro che ha mosso la classifica anche contro Riccione e sarà in trasferta sul campo di Rimini. Volley Angels in grande forma misurerà le sue ambizioni a Montesilvano mentre la Lardini, reduce dai 5 set del derby contro Porto Potenza, giocherà a Casalmaggiore in casa del Volley Team Bologna mentre le ragazze di Concetti ospitano il Mosaico Ravenna capolista finora imbattuta con appena 2 set persi e a pari punti con Porto San Giorgio. Pesaro, Collemarino e Lardini avanzano senza correre.