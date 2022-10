Pallavolo, il sogno Mondiale dell’Italia di Mazzanti si ferma in semifinale

APELDOORN – Si ferma in semifinale la corsa all’oro dell’Italia del volley femminile. A giocare per il titolo mondiale contro la Serbia sarà il Brasile che si è imposta con merito per 3-1 (25-23; 22-25; 26-24; 25-19. Per le azzurre campionesse d’Europa in carica guidate dai tecnici marchigiani Davide Mazzanti e Matteo Bertini resta la consapevolezza di aver perso contro le vicecampionesse olimpiche sudamericane autrici di una partita di altissimo livello e di potersi mettersi comunque al collo la medaglia di bronzo nella finalina contro gli Stati Uniti detentrici dell’oro olimpico che si disputerà domani pomeriggio sempre ad Apeldoorn in Olanda alle ore 16.

La finale per l’oro si giocherà nello stesso impianto alle 20. Le brasiliane avevano superato l’Italia anche nell’incontro valido per la seconda fase a gironi ma nella finale della VNL era stata l’Italia ad imporsi. Determinanti i 20 muri delle sudamericane, una grande difesa e qualche errore di troppo dell’Italia in contrattacco che ha sprecato un set point sia nel primo che nel terzo set.

Coach Mazzanti ha provato a trovare soluzioni mettendo mano alla sua panchina inserendo Pietrini per Bosetti e Malinov per Orro in regia. Sfuma quindi la possibilità per l’Italia di ottenere un’altra storica doppietta salendo sul tetto del mondo nel volley anche al femminile dopo l’oro della Nazionale maschile di coach De Giorgi, come era successo agli Europei.

La squadra di Zè Roberto ha vinto con merito conducendo l’incontro e giocando una grandissima partita nel muro-difesa. L’Italia ha fatto molta fatica in ricezione e non ha trovato né in attacco né al servizio le necessarie soluzioni per scalfire le certezze di un Brasile nettamente migliore di quello visto non più tardi una settimana fa.

L’Italia non arriva più ad una finale mondiale a Berlino dal 2002: era l’Italia di coach Bonitta Piccinini, Togut, Rinieri e della compianta Sara Anzanello.