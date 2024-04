Pallavolo, la Smartsystem Fano vince contro Belluno

FANO – Missione compiuta per la Smartsystem che gioca un grande match e supera Belluno indirizzando bene la serie di semifinale playoff. Il Palas Allende si dimostra ancora un fortino e Fano per l’ennesima volta non fallisce l’appuntamento con la vittoria davanti al proprio incredibile pubblico.

La squadra di Mastrangelo guida il match fin dall’avvio con due set nettamente dominati mentre solo nel terzo i veneti sono riusciti a restare in scia agli scatenati biancorossi che hanno confermato di essere in ottima forma.

La Smartsystem Fano ha la meglio in tre set, dopo aver sfoderato l’artiglieria pesante: soprattutto al servizio. Indicativi, in tal senso, gli otto ace confezionati dai marchigiani, tre dei quali da uno scatenato Dimitrov. Belluno non perdeva in trasferta da 104 giorni.

Nell’altra semifinale San Donà di Piave sbanca il campo di Mantova che ha perso la finale per la promozione diretta con la Banca Macerata. Mercoledì 1 maggio alle 19 il ritorno di entrambe le semifinali a campi invertiti. In caso di parità ci si rivedrebbe domenica 5 maggio.

Smartsystem Fano – Volley Belluno 3-0

Smartsystem Fano: Dimitrov 16, Roberti 11, Galdenzi 6, Merlo 11, Partenio 2, Raffa (L), Margutti, Focosi, Mazzon, Gori 1, Maletto 7, Uguccioni, Sorcinelli. All. Mastrangelo

Volley Belluno: Reyes Leon 4, Ferrato 1, Stufano, Schiro 10, Fraccaro, Bucko 9, Guolla, Bisi 6, Martinez G. (L), Orto, Mozzato 3, De Col, Antonaci 2, Martinez I. All. Colussi

PUNTEGGIO: 25-17, 25-15, 25-21

Arbitri: Selmi Matteo e Grossi Dario

Complimenti al coach fanese Angelo Lorenzetti che, dopo aver vinto l’anno scorso la Superlega con la Itas Trento si ripete sulla panchina della Sir Safety Perugia. Decisivo il successo a Monza per 3-1 per chiudere la serie contro la sorprendente squadra di Eccheli che ha eliminato prima la Cucine Lube poi gli stessi campioni d’Italia uscenti.

Dopo la straordinaria promozione in Superlega non sono finite le fatiche della Yuasa Grottazzolina che gioca mercoledì 1 maggio alle 18 sul campo di Cantù l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia di A2.