Pallavolo, settimana di test interessanti per la Cucine Lube

CIVITANOVA – Comincia anche per questa stagione la saga degli scontri tra la Cucine Lube Civitanova e la Sir Safety Perugia. In realtà il test di mercoledì con gli eterni rivali umbri è un allenamento congiunto utile ad entrambe per valutare la condizione e l’inserimento dei nuovi acquisti e dei reduci dal Mondiale. Si comincia alle 17 e sarà un test ancora una volta a porte aperte per tenere i tifosi il più possibile vicino alla squadra. Altrettanto probante, sarà poi il doppio impegno del weekend.

La Cucine Lube Campione d’Italia in carica parteciperà al torneo quadrangolare intitolato “Volley Sotto il Mucrone”, kermesse in programma al PalaForum di Biella nel weekend con la partecipazione anche di Itas Trentino, Modena Volley e Vero Volley Monza.

Sabato 24 settembre si terranno le semifinali, la prima alle ore 17 (Monza – Civitanova) e la seconda a seguire alle ore 20 (Modena – Trento). I risultati di questi match determineranno le finali del giorno dopo, domenica 25 settembre: 3°/4° posto alle 15 e, a seguire, 1°/2° posto. Il tutto davanti a un impianto ancor più festoso per la possibilità di ospitare gratuitamente migliaia di studenti sugli spalti. Il doppio confronto ravvicinato contro squadre di alto profilo consente a De Cecco e compagni di cominciare ad entrare nel clima della Superlega che per i cucinieri significa l’anticipo televisivo su RaiSport di sabato 1 ottobre (ore 19) al PalaMazzola di Taranto con la Gioiella Prisma.

Per coach Blengini le buone notizie sono rappresentare dal rientro in gruppo anche degli altri due campioni del mondo oltre a Bottolo, Simone Anzani e Fabio Balaso. Affaticamento rientrato per Ivan Zaytsev, che ha ripreso ad allenarsi normalmente, mentre Marlon Yant deve ancora rispettare una scheda differenziata. Lavoro a parte per l’infortunato Isac mentre l’unico assente è Alex Nikolov, impegnato con la Bulgaria U20 in vista degli Europei di categoria.