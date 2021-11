URBINO – La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia esce dalla buca e sotto due set a zero, con Trento in pieno controllo, rimonta con pazienza e chiude 3-2.

Nel primo set la Megabox si gioca subito la carta Bjelica. Il primo minibreak è del Delta Despar Trentino. Rivero allunga 15-10. Piani allunga 21-13. Si chiude 17-25. Nel secondo set parte meglio la Megabox, subito avanti 4-1, ma Trento non molla e torna subito avanti. Bonafede chiama tempo sul 5-8. Trento scappa via 16-12. Entra Berasi per Scola. Chiude il muro di Furlan 25-18. Nel terzo set la Megabox si gioca il tutto per tutto. Un’infrazione di Berti e un attacco di Kosheleva lanciano la Megabox sul 9-3. Piani trova il -2 (12-14). Un errore di Furlan proietta la Megabox sul 22-15, ma Trento non molla un millimetro e torna a -2. Piani pareggia a 24. Mancini mura proprio l’argentina (26-25), Kosheleva fa altrettanto con Piani e la Megabox riapre la partita. Nel quarto set Scola firma l’ace del 3-1, Mancini quello (fortunato) del 7-3, con Bertini a chiamare timeout. Bjelica sigla il +8 (19-11). La Megabox chiude al secondo set-point con Scola (25-16). Nel tie-break la Megabox sorpassa 7-6. Trento pareggia a 13 con un appoggio in bagher che sorprende Newcombe. Un muro di Scola dà il settimo match-point alle tigri, che chiudono vittoriose.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA-DELTA DESPAR TRENTINO 3-2 (17-25, 18-25, 27-25, 25-16, 23-21)

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Scola 6, Newcombe 6, Mancini 9, Bjelica 13, Kosheleva 25, Jack-Kisal 14; Cecchetto (L), Kosareva, Carcaces 3, Berasi, Fiori (L). N.e. Botezat, Tonello. All. Bonafede.

DELTA DESPAR TRENTINO: Rivero 15, Furlan 13, Piani 27, Nizetich 15, Berti 2, Raskie 6; Moro (L), Mason, Piva 1, Stocco 1, Botarelli. N.e. Rucli. All. Bertini.

ARBITRI: Canessa e Merli.

NOTE – Spettatori: 426. Incasso 2.525 euro. Durata set: 25’, 24’, 29’, 23’, 30’. Tot:131’ .