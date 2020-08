Serie B1, Colpo di mercato per la Clementina 2020: ecco Eleonora Fastellini

La Clementina 2020 piazza un altro importante colpo di mercato per la sua prima stagione dopo la fusione tra Castelbellino e Moie.

Il presidente Mirko Talacchia ha presentato la forte ed esperta schiacciatrice umbra Eleonora Fastellini, che va a incrementare il peso dell’attacco in posto 4 della sua Clementina 2020 che tuttavia all’occorrenza può essere impiegata anche da opposta.

Classe 1986, alta un metro e 81 centimetri, Eleonora Fastellini è una giocatrice che vanta tante presenze in serie A2.

Nella scorsa stagione Fastellini si era trasferita ad Aragona per chiudere la stagione poi sospesa per il lockdown e in precedenza ha difeso i colori della Bartoccini Gioiellerie Perugia in A2 con la quale ha ottenuto la promozione in A1. La schiacciatrice è cresciuta nella Pallavolo Bastia, la società della sua città, con la quale dal 2003 al 2006 ha disputato tre campionati di C, poi il salto in B2 con il San Mariano Corciano, dove è rimasta un paio di stagioni e nell’estate del 2008 il passaggio in B1 con il Volley Codognè e a metà campionato il trasferimento a Forlì, sempre nella stessa categoria. Ritorno in Umbria con la maglia della Sirio Perugia in B2, quindi la nuova risalita in B1 in Campania a Mercato San Severino con esordio in A2; ancora sud Italia nel suo destino e ancora A2 a Soverato: è l’annata 2012/2013. Ultima parentesi al sud nel 2013/2014 con il Corato in B1, prima del definitivo rientro in Umbria, con il biennio al servizio della Zambelli Orvieto nel ruolo di opposto, condito dalla vittoria in Coppa Italia e con la Tuum Perugia in ultimo. Ha cominciato la stagione scorsa con la Sia Coperture San Giustino Volley in serie B1 per poi traferirsi in Sicilia ad Aragona per disputare il girone di ritorno del torneo di B1 durato però solo poche giornate.

«Sono molto felice di essere qui e di giocare in questa nuova società – ha detto -. Conosco coach Secchi contro il quale ho giocato più volte e sono contenta di poterci lavorare insieme. Dove non arrivo ci butto il cappello», ha concluso Fastellini nel corso dell’intervista rilasciata via Facebook sulla pagina ufficiale della Clementina 2020

Per il presidente Mirko Talacchia un ottimo acquisto: «Giocatrice esperta e di valore che sicuramente ci darà una grossa mano per questa nuova ripartenza dopo la fusione».

Dopo Cerini, Gatto e Fucka ecco quindi un altro volto totalmente nuovo.