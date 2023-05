Pallavolo serie B1, la Clementina 2020 cambia ancora allenatore

MOIE – Non è una novità il cambio di tecnico per la Clementina 2020 che, dalla sua fondazione con la fusione delle società di Moie e Castelbellino ha cambiato sempre molto. In estate, dopo due stagioni sotto la guida di Luca Secchi, la scelta era ricaduta su Cristiano Mucciolo che ha guidato la squadra in una complicata ma alla fine positiva stagione.

La scelta di interrompere il sodalizio la spiega lo stesso tecnico piemontese. «È stata una decisione molto difficile per me – ammette coach Mucciolo – sulla quale ho riflettuto parecchio, ma alla base ci sono motivi unicamente personali. Per me è stata una stagione che sarà difficile da replicare sotto moltissimi aspetti, tutti super positivi. Alla Clementina 2020 mi sono trovato benissimo sia come ambiente, sia per tutte le persone che fanno parte della Società, nessuna esclusa, e per i tifosi. Ringrazio davvero tutti per questa stagione che ricorderò senza dubbio come una delle migliori che ho vissuto, e un ringraziamento speciale lo rivolgo a Veruska Anacleti, capace di convincermi a venire con una sola telefonata e con la quale si è da subito instaurata una fortissima empatia».

Eppure in estate Mucciolo si era presentato con le credenziali di essere un tecnico abituato a progettare e a lavorare per più anni nella stessa piazza. Era successo con la Tecnoteam Albese Volley Como, classificandosi al quarto posto nel primo anno della squadra nella serie cadetta nel gir. B dopo la promozione nella stagione precedente per un totale di 4 stagioni a Como, mentre ancor prima aveva allenato per 5 stagioni a Pinerolo. Ora, dopo un solo anno alla guida della Clementina 2020 Volley, lascia avendo comunque dimostrato di saper cementare il gruppo falcidiato dagli infortuni ad inizio stagione, regalandosi un girone di ritorno da protagonista, una salvezza ottenuta con buon anticipo dando alla squadra un dna battagliero confermato dai 10 tiebreak giocati in stagione, il 7° posto in classifica con 27 punti in 24 partite nel girone D.

Il futuro è ancora da ufficializzare. Radio mercato mette Luca Paniconi, ex tecnico della Cbf Balducci Macerata, in pole position. Il binomio sembra perfetto. Il tecnico già artefice dell’approdo della Lardini Filottrano in A2 ha fatto anche meglio a Macerata portando il club dalla B1 alla A1 vincendo anche la Coppa Italia di A2. Per trovare una nuova ripartenza la Clementina 2020 potrebbe essere l’ambiente giusto, appassionato ed ambizioso. Al bravo tecnico marchigiano si erano interessate varie società di serie A ma la sua scelta finora è sempre stata quella di non allontanarsi troppo dalla famiglia. Se davvero fosse lui il designato sarebbe un gran colpo, un tecnico esperto, di sicuro affidamento e che sa come si vince.