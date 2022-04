Pallavolo, la serie B alla volata finale

Tutti in campo in contemporanea sabato alle 18, in B maschile Ancona e Macerata lottano per il primato entrambe in trasferta. Derby della vallesina in B1 Femminile. Corridonia vede la promozione

ANCONA – A due giornate dal termine si fa serrata la lotta per definire le posizioni e gli ultimi verdetti. Tutte le partite si giocano in contemporanea sabato alle 18.

In B maschile gir. G la Bontempi Ancona e la Paoloni Macerata entrambe in vetta a quota 49, si contendono il primato che non sarà un dettaglio nella griglia playoff e nel percorso (anche chilometrico) che le attenderà nella post season. Nel weekend saranno entrambe in trasferta. I dorici sono di scena a Civitanova (39) contro i ragazzi di Baleani che sognano il sorpasso a Pesaro (41) per ora terzi, ma dovendo guardarsi dal ritorno della Nova Volley Loreto (36) pur priva di capitan Nobili. La Paoloni è a Osimo (35). Per entrambe è un turno non semplice. Si lotta anche in coda. Ormai condannate Alba Adriatica e Bellaria, Volley Potentino (18) deve battere una già tranquilla San Marino (28) sperando che la Sabini (24) non faccia punti a Loreto per tenere vive le speranze di non scendere in C.

In B1 Femminile gir. E la lanciatissima Battistelli Termoforgia ospita la Pieralisi Jesi nel derby mentre Porto San Giorgio va a Isernia. La squadra di Secchi reduce da 11 vittorie consecutive ha 42 punti, due in meno di Figline che occupa la seconda posizione che significa playoff ma, tra le due, c’è Pomezia a quota 43. Nei recuperi infrasettimanali le clementine hanno vinto a Casal de’ Pazzi al tiebreak giovedì, mentre la squadra di Sabbatini ha ottenuto un punto a Chieti nello scontro salvezza che lascia 7 punti di vantaggio a Malatesta e compagne sulla zona rossa.

In B2 Femminile gir. H ultimo impegno interno sia per la Bcc Fano già tranquilla contro Volley Team Bologna, che per la Nuova Pall. Collemarino ormai condannata alla retrocessione che sarà in casa contro Ozzano.

Nel gir. L la Corplast Corridonia ospita Bari dopo aver battuto Pagliare mercoledì nel derby di recupero e aver consolidato la vetta quando mancano due giornate alla conclusione della regular season. Se vince e Teramo non fa punti contro Montesilvano nel derby in casa, è già B1. Comunque le ragazze di coach Messi sono padrone del proprio destino. Porto Potenza va a Pescara mentre Pagliare gioca in casa con Trani.