Pallavolo, la serie B va in campo per l’ultima di andata

Con la Sabini già campione d’inverno della B maschile e qualificata per la Coppa Italia, derby nella famiglia Iurisci in Lube-Nova Volley. In B1 Clementina e Pieralisi proseguono la corsa. In B2 Femminile la Volley Angels ospita la capolista Riccione

CASTELFERRETTI – Il 2024 parte per il girone E di serie B maschile con il primo verdetto che consegna alla Sabini Castelferretti, a sorpresa ma forse neanche troppo, il titolo di campione d’inverno e la qualificazione alla Coppa Italia. Ultima di andata sabato 20 gennaio in trasferta a San Marino. Il successo contro Ferrara mette i biancoazzurri nella condizione di poter guardare tutti dall’alto (29). A 28 punti c’è infatti la The Begin Ancona che ha vinto il derby ma in questo turno riposa e non potrà difendersi dal tentativo di rimonta di Osimo (26). I ragazzi di Pascucci nonostante l’innesto di un big di categoria superiore come Boesso hanno perso in casa al tiebreak contro il fanalino di coda Forlì (7) e nel prossimo turno devono fare 3 punti a Ravenna per scavalcare i dorici. Dietro insegue Ferrara ferma a quota 24 e Loreto anch’essa ferma a 20. I neroverdi giocano alle 18 il derby in casa della Lube e sarà uno scontro tra Iurisci padre, tecnico della Nova Volley e Matteo Iurisci schiacciatore dei cucinieri. Quindi incalza la Paoloni Macerata (19) tornata al successo dopo un periodo nero e pronta per la trasferta a Forlì. Segue Volley Potentino che salirà a Ferrara.

In B1 Femminile girone D reduce dal doppio successo la Clementina in casa con Trevi, la Pieralisi Jesi sul campo del Nottolini Lucca, anche in questa categoria è il momento del giro di boa. La squadra di coach Paniconi (21) si prepara a misurare le proprie ambizioni in casa della capolista Figline Valdarno (28) a pari punti con Cesena mentre le ragazze di Sabbatini terze a quota 24, ospitano un’altra formazione toscana come Liberi e Forti Firenze settima a quota 17 punti.

In B2 Femminile gir. F la Battistelli Pesaro che resta la migliore delle marchigiane, insegue la capolista campione d’inverno Riccione con 5 punti di ritardo e chiude l’andata in trasferta a Cervia. La Carlo Forti Volley Angels resta nella parte alta della classifica a ridosso delle migliori grazie alla 5’ vittoria di fila, e sabato attende la corazzata Riccione senza assilli. Prima vittoria stagionale al PalaGalizia per Lardini Filottrano che ha superato il Mosaico Ravenna grazie al 15-9 al tiebreak salendo a quota 18. Sconfitta al tiebreak per Porto Potenza (20) contro VTB Casalmaggiore (8) e sconfitta anche per la Sistema X Collemarino (16) contro Gada Pescara (14). Nel weekend trasferta a Pescara per la Lardini e per Collemarino a Ravenna contro la Teodora. Porto Potenza in casa con l’ottima Massa Lombarda.