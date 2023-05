Pallavolo, la serie B ritrova le piazze di San Severino Marche e Pesaro

SAN SEVERINO M. – Due piazze importanti ritrovano la serie B maschile e femminile al termine della lunga corsa nei playoff e sono San Severino Marche promossa dalla C maschile e la Battistelli Pesaro dalla C femminile.

In B maschile, terza serie nazionale, dopo le retrocessioni di Cucine Lube e Us’79 Civitanova, salgono la Virtus Fano emanazione del ricco settore giovanile e già presente in A3 maschile con la prima squadra oltre alla Sios San Severino Marche, che ritrova la categoria nazionale dopo 30 anni ma che è rimasta una piazza molto attiva e con tradizione nella pallavolo maschile regionale. Dalla cittadina arrivano coach Giuliani, campione di Grecia alla guida dell’Olympiakos, e suo figlio Ludovico libero che ha vinto la Coppa Italia di serie A3 con Pineto.

Per il Presidente Cesare Martini, ex sindaco di San Severino Marche: «È stato raggiunto l’impensabile, abbiamo coronato il sogno di un’intera comunità. È veramente difficile commentare il risultato conseguito dal volley settempedano in questa splendida stagione agonistica, perché la gioia degli appassionati della pallavolo è superiore a qualunque parola. Le società agonistiche sportive servono per la crescita morale e fisica dei giovani attraverso l’universalità dello sport. La vittoria dei ragazzi della serie C con il ritorno del volley settempedano in ambito nazionale e la promozione in prima divisione delle ragazze ne sono la testimonianza. La società San Severino Volley è una delle poche in ambito provinciale che riesce a mantenere vivo settore maschile e femminile. Il raggiungimento della serie B ci inorgoglisce tutti oltre che rappresentare e onorare la città di San Severino che nella sua interezza a iniziare dagli Sponsor, dai nostri concittadini che hanno riempito le palestre sostenendo con fantastico entusiasmo i giocatori e le giocatrici, ai genitori e la Stessa Amministrazione Comunale sono stati sempre vicini alla Società».

Oltre alle due neopromosse la B maschile vedrà al via la Nova Volley Loreto salva attraverso i playout e altre piazze importanti come Osimo, Macerata, Castelferretti, Ancona.

In B2 Femminile oltre alla Pall. Collemarino, torna nel volley nazionale anche la Battistelli Pesaro che ha battuto nella finale promozione la Lardini Filottrano che faranno compagnia a Polverigi, Lucrezia, Porto Potenza, Porto San Giorgio. Ha invece ceduto il titolo la Pallavolo Corridonia.