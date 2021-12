Pallavolo, Serie B la Pieralisi Jesi fa l’impresa. Cade la Bontempi (BM)

La Paoloni Macerata è la capolista solitaria della serie B maschile. La Battistelli vince il derby con Volley Angels (B1F) come così Pagliare in B2F. La Bcc Fano vince in trasferta. Usberti in Nazionale

MACERATA – Il turno di serie B Maschile gir. G dà uno scossone alla classifica che ora vede in fuga solitaria la Paoloni Macerata di coach Giganti impostasi facilmente sulla Sabini Castelferretti. La Bontempi Ancona invece è caduta al tiebreak a San Giovanni in Marignano ed è ora affiancata in classifica dalla Montesi corsara a Porto Potenza. Dietro al terzetto il vuoto. Osimo supera la Nova Volley Loreto nel derby mentre la Us ‘79 Civitanova passa anche a San Marino. Prima vittoria stagionale per Bellaria che ha vinto al tiebreak ad Alba Adriatica.

In B1 Femminile girone E prestazione clamorosa della Pieralisi Jesi che ha battuto nettamente Castelfranco di Sotto trovando un acuto che potrebbe dare la svolta alla stagione delle ragazze di Sabbatini. Le jesine festeggiano anche la convocazione di Alice Usberti, schiacciatrice della B1 e under 16, per uno stage di allenamento per squadre nazionali giovanili al Centro Pavesi FIPAV di Milano.

Il derby marchigiano sorride alla Battistelli Termoforgia Clementina per una Energia 4.0 Volley Angels che ha fatto il possibile con le effettive che ha a disposizione.

In B2 Femminile gir. H la Bcc Fano ha espugnato il campo di Ozzano mentre Collemarino ha ceduto 3-0 in casa alla Anderlini Modena allontanandosi pericolosamente dalla zona salvezza. Urge una reazione.

Nel gir. L super derby ad Ascoli ha vinto al tiebreak il CentroDiesel su Porto Potenza. Big match a Teramo al Palacquaviva con la prima contro la seconda. Hanno vinto le abruzzesi al tienreak al termine di una partita combattuta e durata oltre due ore. Per la Corplast Corridonia è la seconda sconfitta dopo quella di Bari dello scorso weekend. In classifica Corridonia è agganciata da Fasano in zona playoff, due punti dietro la capolista Teramo.