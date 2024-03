Pallavolo, in B maschile scontro al vertice Sabini-Begin Ancona

Il match del PalaLiuti può essere decisivo per definire la leadership del girone. La capolista The Begin Ancona sogna la fuga definitiva. In B1F la Pieralisi ospita Trevi. In B2F ottimo punto della Lardini in casa della capolista

ANCONA – Il match di cartello della 19’ giornata di serie B maschile gir. E si gioca sabato 16 marzo alle 18 al PalaLiuti di Castelferretti tra la capolista solitaria The Begin Ancona (43) vincente contro San Marino nell’ultimo turno, e la Sabini Castelferretti (37) padrona di casa caduta a Forlì a sorpresa nell’ultimo turno e quindi distante 6 punti. Alle spalle insegue la La Nef Osimo (35) vincente contro Volley Potentino e attesa a San Severino ad un match agevole solo sulla carta. Interessante lo scontro tra la Sab Group Rubicone con una striscia positiva casalinga aperta di 6 partite consecutive (24) soprattutto grazie ai rinforzi del mercato invernale e la rediviva Nova Volley Loreto (23) tornata al successo al tiebreak bel derby contro la Paoloni Macerata (27). A completare il quadro c’è il derby tra Potentino (19) e Macerata sabato alle 18.30, lo scontro salvezza tra San Marino (18) e Lube Volley (13). Chiude il programma la 4Torri Ferrara (37) seconda con la Sabini, che ospita Forlì (16) in grande crescita.

In B1 Femminile girone D è tornata al successo la Pieralisi (37) che ha ritrovato la via della vittoria contro Valdarno dopo lo scivolone del weekend precedente. Vola Figline lontanissima a quota 46. Dietro Jesi c’è la coppia Cesena e Volleyrò a quota 36 entrambe vincenti davanti alla Clementina a 28, che in questo turno ha riposato e che è stata superata da Pomezia salita a 29 punti. Sabato alle 18 la Pieralisi ospita Trevi mentre la squadra di Paniconi è in trasferta a Pontedera domenica 17 marzo alle 18.

In B2 Femminile girone F Seconda sconfitta consecutiva per la Carlo Forti (34) stavolta sul campo di Massa Lombarda. Le sangiorgesi restano al 3’ posto. Semaforo rosso anche per Collemarino (20) a Montesilvano (31). Vincono la Battistelli Pesaro (44) a Bologna (16) e Porto Potenza (26) in casa contro Ravenna (6). Punto meritato e per nulla scontato vista la qualità dell’avversario per la Lardini in casa della capolista Riccione. Nel weekend sabato alle 17 la Battistelli Pesaro ospita Montesilvano mentre alle 17.30 c’è il derby al PalaBrasili tra la SistemaX e la CarloForti. La Lardini (30) al PalaSige di Polverigi ospita Rimini mentre Porto Potenza sarà sul campo di Pescara (21).