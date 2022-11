Pallavolo, il programma di serie B maschile e femminile in campo nel weekend

Nella serie B maschile dietro le pugliesi si muovono Osimo e Potentino. In B1 femminile la Pieralisi e la Clementina hanno bisogno di punti per uscire dalla zona rossa. In B2 la salvezza sarà un affare tra marchigiane

OSIMO – Prosegue la corsa in testa al girone E del campionato di serie B maschile del duo pugliese composta da Molfetta (18) e Turi. La prima marchigiana ad inseguire è Osimo (15) che precede il duo composto da Potentino e Paoloni (13). Seguono tutte le altre con la Lube che chiude a quota (1). Dopo 6 giornate, ad un quarto del cammino si va delineando la scala dei valori che certifica l’equilibrio sostanziale del girone dominato dalla imbattuta capolista capace di perdere finora appena 2 set. Nell’ultimo turno ha dominato il fattore campo con Osimo, Paoloni e Sabini che hanno vinto i derby contro Ancona, Civitanova e Nova Volley Loreto. Il prossimo turno vede tra gli scontri più interessanti quello al Palabrasili tra la Bontempi Ancona e Volley Potentino. Civitanova-Sabini può essere uno snodo importante per i padroni di casa; la Lube va a San Giovanni in Marignano, la Paoloni scende nella lontana Modugno. Chiude il programma una classicissima come Loreto-Osimo domenica alle 17 al Palaserenelli ma che, almeno sulla carta, si annuncia come meno equilibrata rispetto ai precedenti anche se la squadra di Giombini medita lo sgambetto ai tanti ex in campo.

In B1 Femminile gir. D ha brindato al successo la Corplast che osserverà la pausa con grande serenità, mentre la Pieralisi ha perso nettamente a Trevi e la Clementina ha riposato preparando l’importantissima trasferta di Modena sabato 19 novembre alle 19.30. Le squadre sono divise appena da due punti e si tratta di un vero scontro salvezza. Le jesine di coach Sabbatini attendono la visita di Ravenna che dista dalla vetta appena un punto. Sia la Pieralisi che la Clementina sono inaspettatamente in coda al gruppo ma hanno i mezzi tecnici per risalire.

In B2 Femminile gir. G continua a macinare punti Polverigi che ha raccolto un punto anche a Prato. Pagliare ha vinto al tiebreak lo scontro salvezza con Monte Urano. Pesante vittoria esterna a Castenaso per la De Mitri Porto San Giorgio. Nulla da fare per Lucrezia in casa della capolista Pontedera. Nel prossimo turno non è previsto alcun derby. Polverigi ospita la Teodora Ravenna per provare a tornare al successo pieno. Porto Potenza attende Castenaso, Porto San Giorgio invece ha l’ostacolo Riccione per provare a dare continuità. Proibitiva la trasferta di Ozzano per Pagliare. In classifica guida sempre Pontedera con un punto su Ozzano e 3 di vantaggio su Riccione e Prato. Polverigi è la prima delle marchigiane. In fondo sgomitano Monte Urano, Pagliare, Fano e Porto San Giorgio. Polverigi e Porto Potenza si mantengono nella pancia del gruppo.