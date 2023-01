Pallavolo, la serie B maschile e femminile va in vacanza due settimane

Al giro di boa i rapporti di forza sono consolidati con le pugliesi in testa alla B maschile, Bologna in B1 femminile e Pisa in B2. Le marchigiane rincorrono soprattutto la salvezza

JESI – In B1 Femminile gir. D continua il momento d’oro della Pieralisi Jesi (18) che, dopo aver battuto Modena ha steso (3-1) stavolta al PalaTriccoli un’altra emiliana, la Tirabassi Reggio Emilia (16). Benissimo anche la Clementina (10) che ha vinto lo scontro diretto a Cesena (13) mentre la Corplast Corridonia (20) ha liquidato senza problema il fanalino di coda Tieffe Modena (5). Al giro di boa guida Volley Team Bologna (31) davanti ad Altino (28), Ravenna, Trevi e Imola con Corridonia, 6’, prima delle marchigiane.

In B maschile gir. E con il netto successo per 3-0 sulla La Nef Osimo (29) al PalaPoli, la Indeco Molfetta (39) certifica il percorso netto di 13 vittorie da 3 punti in 13 partite e una superiorità tecnica schiacciante rispetto a tutte le altre. Al 2’ posto insegue un’altra pugliese la Arrè Formaggi Turi (31) capace di chiudere la serie di 4 vittorie consecutive della Nova Volley Loreto (13) che resta invischiata nella lotta salvezza. Alle spalle delle migliori resta come prima marchigiana la squadra di Pascucci ma cresce il Volley Potentino (27) vittorioso nel derby a Macerata. La Paoloni (23), la Sabini (23) e la Bontempi (22) sono in un limbo al quale aspira ad entrare presto anche l’unica formazione abruzzese, il Montorio al Vomano (18). Poi comincia la bagarre salvezza dove oltre alla squadra loretana di Giombini ci sono Modugno (12), la Lube (12), San Giovanni in Marignano (9), la Us ’79 Civitanova (8) che comincia a sentire gli effetti della cura Bernetti e Castellana Grotte (7). Al momento è tutto aperto e non essere una delle 4 squadre a scendere in serie C sarà una lotta che appassionerà anche per le prossime 13 giornate.

In B2 Femminile gir. G punti salvezza pesanti per la Torresi Porto Potenza (17) contro Monte Urano (2). Lucrezia (21) ha lasciato i tre punti in casa contro Prato (29) mentre ha fatto gran bella figura e ottenuto un punto Pagliare (5) contro la capolista Ambra Cavallini Pisa (37). Si è rivelato molto equilibrato il derby di Porto San Giorgio tra De Mitri (11) e Polverigi (28) con le arancionere vittoriose al tiebreak, che al giro di boa sono al 5’ posto, prima delle marchigiane.

Anche la B1 e B2 Femminile come la B maschile si fermano per due settimane e riprenderanno il 4-5 febbraio.