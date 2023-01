Pallavolo, la serie B maschile e femminile al giro di boa

I pugliesi di Molfetta sono già campioni d’inverno in B maschile e ospitano Osimo seconda. In B1 vittorie di Pieralisi e Clementina, in B2 derby a Porto San Giorgio e a Porto Potenza

MACERATA – È il PalaPoli di Molfetta il campo principale dell’ultima di andata del campionato di serie B gir.E maschile con la prima contro la seconda. Si gioca sabato 14 gennaio alle 19. La capolista imbattuta e già campione d’inverno Indeco Molfetta (36) capace di 12 vittorie in 12 partite e solo 5 set persi finora, riceve la La Nef Osimo (29) che è ancora seconda nonostante la sconfitta interna di sabato scorso per mano della Arrè Formaggi Turi (28), secondo stop stagionale per i ragazzi di Pascucci. Proprio Turi cerca il sorpasso chiedendo strada alla lanciatissima Nova Volley Loreto (13) reduce da 4 vittorie consecutive e capaci di rimontare da 0-2 a 3-2 in casa contro un’altra pugliese, Modugno (12). Si gioca alle 18.30. Molto interessante anche il match delle 17 al Banca Macerata Forum tra Paoloni Macerata (24) batute mercoledì nel posticipo dalla Lube (12) e Volley Potentino (23) mentre la Sabini (23) a Castellana Grotte (4) vuole restare agganciata al treno playoff. Pesanti punti salvezza in palio tra San Giovanni in M. e la Us’79 Civitanova che sotto la guida di coach Bernetti è tornata alla vittoria. Modugno-Ancona e Montorio-Lube sono le altre partite che interessano la parte bassa della classifica.

In B1 Femminile gir. D pesantissima vittoria esterna della Pieralisi Jesi per 3-0 nello scontro salvezza a Modena ma fa notizia anche il successo al tiebreak della Clementina contro Trevi al termine di una battaglia chiusasi 16-14 al tiebreak dopo che le locali erano state avanti 2-0. Le due formazioni della vallesina sembrano aver superato gran parte dei problemi che ne ha frenato il cammino in avvio di stagione. Nulla da fare invece per la Corplast Corridonia in casa della capolista imbattuta Volley Team Bologna. Nel prossimo turno la Pieralisi (15) ospita la Tirabassi Reggio Emilia (16), la Clementina (8) è a Cesena (12) mentre la Corplast Corridonia (17) ospita la Tieffe Modena (5).

In B2 Femminile gir. G la Torresi Porto Potenza (14) contro Monte Urano (2) ha l’occasione per bissare l’importante successo ottenuto a Rimini nello scorso weekend. Lucrezia (21) in casa contro Prato (26) è un match dal quoziente di difficoltà elevato. Testa-coda proibitivo per Pgliare (4) contro Ambra Cavallini (35). Potrebbe rivelarsi molto equilibrato il derby di Porto San Giorgio tra De Mitri (10) e Polverigi (26).

Dopo questo turno i campionati di serie B maschili e femminili si fermano per due settimane e riprenderanno il 4-5 febbraio