Più gironi e meno squadre per i campionati per la stagione 2020-2021 che saranno più brevi e con trasferte più agevoli così da contenere i costi che gravano sulle società

Con la pubblicazione della guida pratica per la stagione 2020-2021 da parte della Federazione Italiana Pallavolo, sono state definite le date e le formule dei principali campionati nazionali che riguardano la Serie B maschile e la serie B1 e B2 femminile.

I diritti per i campionati di Serie B potranno essere ceduti dal 20 al 24 luglio, mentre le iscrizioni si apriranno il 27 luglio e si concluderanno il 10 agosto.

Ecco quindi che Moie in B1 femminile, Ancona e Offida in B2 femminile possono segnare in rosso le date nelle quali siglare le operazioni con le quali daranno l’arrivederci alla categoria nazionale. Saranno 9 le squadre marchigiane probabilmente al via nel settore femminile e 6 quelle maschili.

Dopo il periodo riservato ai reintegri in caso di carenza di organico (17-21 agosto) verranno stilati i calendari provvisori, che saranno pubblicati entro il 31 agosto; eventuali modifiche dovranno avvenire entro il 2 settembre.

Per tutte le categorie il weekend di inizio dei campionati sarà quello del 7-8 novembre. La Serie B maschile sarà articolata in 10 gironi con un massimo di 120 squadre: 103 sono le aventi diritto, altre 17 da reintegrare secondo la graduatoria già resa nota in precedenza.

Le marchigiane aventi diritto sono Bontempi Ancona, Libertas Osimo, Nova Volley Loreto, Paoloni Appignano. A queste si aggiungerà Pesaro e con buona probabilità una squadra del territorio ascolano. Il girone dovrebbe essere completato dalle abruzzesi Alba Adriatica e Paglieta per un girone che dovrebbe viaggiare anche verso la Romagna. Da chiarire se le umbre Foligno e Terni saranno nel girone con le marchigiane o con le laziali.

La formula dei Play Off e il numero di promozioni e retrocessioni saranno definiti dopo la stesura dei gironi.

In Serie B1 femminile i gironi saranno 5, da 12 squadre al massimo, per un totale di 60 squadre (53 già iscritte e 7 da reintegrare);

Le marchigiane al via saranno la Termoforgia Castelbellino e, con buona probabilità, la Pieralisi Jesi.

La Serie B2 femminile sarà invece a 12 gironi per un massimo di 144 squadre (130 già iscritte, 14 da reintegrare). Pronte per la nuova avventura la Bcc Fano, la Lardini Filottrano, la Corplast Corridonia, la DeMitri Porto San Giorgio e Don Celso Fermo. I dettagli saranno resi noti dopo la chiusura delle iscrizioni, ma è già noto che saranno 6 le promozioni dalla B1.