Pallavolo serie B: Loreto che impresa, Clementina in crisi, vola Corridonia

In B maschile cade la capolista Ancona al Palaserenelli ora raggiunta in testa da altre 3 squadre. Male le formazioni di B1 femminile. Sorride Fano in B2 Femminile così come la Corplast che non conosce ostacoli

LORETO – Era il campo principale della 4’ giornata in B maschile e non ha deluso. Il derby al Palaserenelli di Loreto tra l’ex capolista imbattuta e la Nova Volley è stata una partita emozionante che alla fine ha premiato i locali. La capolista, che ha lasciato a riposo il palleggiatore titolare Larizza, ha dominato il 1’ set subendo poi la verve e l’entusiasmo dei neroverdi che hanno ribaltato il conto parziali. Nel 4’ però gli ospiti erano avanti 18-22 prima di subire un break di 7-0 e cedere i 3 punti, l’imbattibilità e la vetta solitaria ora in coabitazione con altre 3 formazioni. Loreto ha un punto in meno. Chiude Bellaria.

Vittoria pesante per la Montesi Pesaro che ha espugnato nettamente il capo della Us 79 Civitanova e della Sabini Castelferretti, al primo successo pieno sul campo di Alba Adriatica. Successo esterno anche per la Paoloni Macerata nel derby sul campo di Volley Potentino. Il derby romagnolo tra San Giovanni in M. e San Marino è andata alle locali per 3-0. Successo come da pronostico di Osimo su Bellaria ancora ferma a zero.

In B1 Femminile girone E, seconda sconfitta consecutiva per la Battistelli Termoforgia che ha ceduto in casa per 3-0 contro Trevi. Il campanello d’allarme nella scuola di Secchi è suonato chiaro e forte. La vetta dista 6 punti, l’atteggiamento giusto in campo invece forse anche di più.

Nulla da fare anche per la Pieralisi Jesi battuta in casa 1-3 dalla capolista Nottolini Lucca. Con analogo punteggio ha perso anche la Energia 4.0 Volley Angels in trasferta a Civitavecchia.

In B2 Femminile nel girone H pesante successo interno per la Bcc Fano contro la Andrelini Modena mentre Collemarino ha vinto un set ma nessun punto in casa contro la Teodora Ravenna.

In B2 Femminile girone L sconfitta interna al tiebreak per Pagliare contro Pescara. Prosegue la corsa della Corplast Corridonia che nel derby si è imposta 3-1 contro Porto Potenza.