Pallavolo, la serie B al giro di boa con tante ambizioni

Sabini campione d’inverno della B maschile e qualificata alla Coppa Italia, Osimo seconda e Ancona terza tutte in 3 punti. In B1 Clementina e Pieralisi non lontane dalla vetta con sogni di playoff. In B2 Femminile la CarloForti schianta la capolista

CASTELFERRETTI – Il girone E di serie B maschile si è chiuso per la capolista Sabini Castelferretti con la vittoria numero 11 in 12 partite e la qualificazione alla Coppa Italia già ottenuta nel turno precedente. Successo al tiebreak a San Marino per i biancocelesti che hanno due punti di vantaggio sulla La Nef Osimo vittoriosa a Ravenna e tre sulla The Begin Ancona. Dietro insegue Ferrara salita a quota 27 grazie a successo su Volley Potentino (13) e Loreto ferma a 20 agganciata dalla Paoloni. Chiude la classifica Forlì a quota 8 rimasta sola in fondo al raggruppamento con due punti di ritardo sul trio composta da Lube, San Severino e Ravenna tutte a quota 10. Ora la lunga pausa con la 1’ di ritorno che si giocherà il 10 febbraio.

In B1 Femminile girone D prosegue il momento molto d’oro delle due marchigiane. La Clementina ha vinto a Figline 3-0 con parziali molto netti (21-14-15) salendo a quota 24 e restando in scia alla Pieralisi Jesi che vincendo in casa contro Liberi e Forti Firenze per 3-0 si consolida al 3’ posto a quota 27. Cesena seconda ha solo un punto in più di Peretti e compagne. Anche qui si riparte nel weekend 10-11 febbraio.

In B2 Femminile gir. F colpo gobbo della Carlo Forti Volley Angels che ha battuto la corazzata Riccione al tiebreak dopo essere stata sotto sia 0-1 che 1-2. La Battistelli Pesaro che resta la migliore delle marchigiane ha chiuso l’andata vincendo in trasferta a Cervia (1-3). Sconfitta a Pescara per la Lardini Filottrano e per Porto Potenza in casa contro l’ottima Massa Lombarda. Bene la Sistema X Collemarino che al tiebreak ha vinto a Ravenna rimontando da 0-2. Al giro di boa guida sempre Riccione a quota 35 ma la Battistelli Pesaro insegue a 32. La CarloForti è quarta a quota 25, 5 punti in più di Porto Potenza. A 18 nella pancia del gruppo viaggiano appaiate Collemarino e Filottrano. Anche qui lunga pausa per tornare in campo tra un paio di settimane.