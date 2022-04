Pallavolo, serie B: è il giorno dei verdetti inappellabili

Testa a testa in B maschile per vincere il girone tra Ancona e Macerata. In B1 Femminile la Clementina deve vincere a Trevi per assicurarsi i playoff, la Pieralisi ha bisogno di un punto per la salvezza

ANCONA – Si chiudono nel weekend i campionati di serie B maschili e femminili. In B maschile gir. G, si lotta in vetta per vincere il girone e ottenere il primato. La Bontempi Ancona (52) ospita la Nova Volley Loreto (39) mentre la Paoloni Macerata (49) ospita Volley Potentino (21). I potentini contendono alla Sabini Castelferretti (24) la salvezza. Per guadagnare almeno lo spareggio devono vincere ad ogni costo a Macerata perché la squadra di Giangiacomi difficilmente si lascerà sfuggire i 3 tre punti in casa contro Alba Adriatica (7) già retrocessa. Loreto contende il 4’ posto a Civitanova (39) che è in trasferta a Pesaro (41) che deve difendere a sua volta il 3’ gradino del podio. Dei due scontri impegnativi potrebbe approfittare Osimo (38) che chiude con la trasferta di Bellaria (6). San Marino (28) contro San Giovanni in Marignano (31) è il derby romagnolo senza particolari rilevanze.

Ultima chiamata per la Battistelli Termoforgia in B1 Femminile.

A Trevi la Clementina si giocherà il passaggio a play-off per la serie A2 contro la locale Lucky Wind.

Una possibilità che capitan Gotti e compagne si sono guadagnate grazie ad una seconda parte del campionato straordinaria aprendo una serie di dodici vittorie consecutive. Gara alle ore 18.00, diretta streaming sul canale Facebook della Lucky Wind Trevi. La squadra di Secchi ha 45 punti come il Figline ma è davanti per avere un maggior numero di vittorie. È quindi padrona del suo destino ma approdare ai playoff facendo 3 punti a Trevi non è scontato anche se le umbre sono fuori dai giochi. In prima posizione c’è già Perugia.

La Pieralisi Jesi invece sarà sul campo di Capannori (LU) per una partita nella quale è anch’essa padrona del suo destino. Per evitare i playout deve vincere almeno due set.

Per Margherita Marcelloni, «non sarà facile, siamo fuori casa, siamo reduci da due sconfitte. Ora dobbiamo azzerare tutto, mentalmente liberarci da pensieri negativi: ricominciamo da capo, dobbiamo dare tutto su questa partita». Impegno interno per Porto San Giorgio l’ultimo atto di questa sua esperienza in serie B1, in casa contro Civitavecchia.

In B2 Femminile con la promozione della Corplast Corridonia già certificata, la trasferta di Porto Potenza è praticamente un’amichevole. La Bcc Fano in trasferta a Modena gioca senza assilli con la salvezza già in tasca visto che Cattolica riposa. Collemarino saluta la B2 in casa dell’Olimpia Ravenna seconda. Pagliare in trasferta a Pescara contro il Gada già retrocessa cerca l’ultimo spunto per ottenere la salvezza a spese di Montesilvano che ospita Fasano.